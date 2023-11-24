吳亦凡強姦聚眾淫亂罪二審維持原判：有期徒刑13年附加驅逐出境

11月24日上午，北京市第三中級人民法院依法對吳亦凡強姦、聚眾淫亂上訴一案公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。



北京市朝陽區人民法院對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。一審宣判後，吳亦凡提出上訴。

北京市第三中級人民法院經審理認為，吳亦凡違背婦女意志，利用多名被害人醉酒之機與其發生性關係，其行為構成強姦罪；聚眾進行淫亂活動，且系首要分子，其行為又構成聚眾淫亂罪，應依法並罰。原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，裁定駁回吳亦凡的上訴，維持原判。

吳亦凡近親屬、加拿大駐華大使館官員旁聽了二審宣判。

吳亦凡迷姦案逆轉？都美竹寫手爆料捏造8名受害少女

日前，將吳亦凡送入牢獄的最大功臣都美竹，被負責幫她撰文的徐姓寫手，爆料指她謊話連篇，除了指都美竹自願跟吳亦凡發生性關係，甚至案中8名被迷姦的未成年少女也是他們一手捏造，而他因為冤枉了吳亦凡，深感後悔，更加入了吳亦凡團隊幫忙搜證，實行棄暗投明。

寫手爆料相關證據都是都美竹要蹭吳亦凡熱度而捏造的，又因擔心被反告，所以把兩人合意性交說成是性侵，要讓男方無法翻身：

都美竹捏造消息傳出後引起網友熱議，好奇是否會影響判決，最終大逆轉？而據《鳳凰網娛樂》報導，律師李揚分析吳亦凡案件，認為二審結果不會有太大改變。

據《鳳凰網娛樂》報導，李揚律師指出，根據已曝光的判決內容來看，吳亦凡被定罪關鍵在於其「藉女性醉後無法反抗而強行發生性關係」，主要針對的是發生性關係當下受害者的狀態。吳亦凡一案有充分證據證明，且在一審、二審中獲得認定，所以即便爆料屬實，二審結果應該不太會改變。

吳亦凡被捕功臣都美竹近況：

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