吳亦凡疑被冤枉「迷姦案」判決或逆轉？律師揭定罪關鍵：不太會變
撰文：聯合新聞網
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男星吳亦凡2021年被網紅都美竹控訴性侵，更爆料有未成年受害者，而後吳亦凡一審被判13年有期徒刑，附加驅逐出境，然而近日卻傳出寫手爆料都是都美竹要蹭吳亦凡熱度而捏造的，又因擔心被反告，所以把兩人合意性交說成是性侵，要讓男方無法翻身。
吳亦凡案件目前二審進行中，而捏造消息傳出後引起網友熱議，好奇是否會影響判決，最終大逆轉？而據《鳳凰網娛樂》報導，律師李揚分析吳亦凡案件，認為二審結果不會有太大改變。
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據《鳳凰網娛樂》報導，李揚律師指出，根據已曝光的判決內容來看，吳亦凡被定罪關鍵在於其「藉女性醉後無法反抗而強行發生性關係」，主要針對的是發生性關係當下受害者的狀態。吳亦凡一案有充分證據證明，且在一審、二審中獲得認定，所以即便爆料屬實，二審結果應該不太會改變。
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此外，爆料中還指出吳亦凡申請香港籍已通過，變更國籍以爭取減刑？李揚律師則分析，除非情況特殊，例如是擁有外交特權的人士，不然不會影響判決，即便吳亦凡變更為香港籍，原則上不影響刑責。
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