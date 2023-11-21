杭州男貪鮮食新醃鹹菜致急性亞硝酸鹽中毒　手唇紫紺緊急送院搶救

《杭州交通918》報道，鹹菜配時鮮冬筍是不少杭州人的餐桌美味，但看似平平的家常菜也隱藏了致命風險。近日，杭州有90後男子因食用新鮮醃製僅三日的鹹菜，導致亞硝酸鹽中毒，被緊急送院搶救治療後才有所好轉。



據悉，當事人黃先生（化名）當日在食用新鮮鹹菜後，出現手唇發紫、噁心嘔吐等症狀，還不停冒冷汗，隨後被家人緊急送入杭州市第一人民醫院急診科。

接診醫生發現，黃先生口唇和肢端紫紺，氧飽和度也很低，檢查發現高鐵血紅蛋白含量為正常值的20多倍，被確診為急性亞硝酸鹽中毒，立即留院搶救。

近日，杭州有90後男子因食用新鮮醃製僅三日的鹹菜，導致亞硝酸鹽中毒，被緊急送院搶救治療後才有所好轉。（杭州交通918）

經了解，黃先生一家都很喜歡食醃製鹹菜，在發病前四小時，他食用了自家醃製僅三天的新鮮炒鹹菜。醫生隨即為他注射解毒藥物並對症治療，2日後，黃先生康復出院。

為何要小心新鮮醃製鹹菜？

市一醫院急診科副主任趙雪解釋，像黃先生這樣的亞硝酸鹽中毒病例並非個例，「很多人為了追求新腌泡菜的鮮嫩口感，喜歡提前拿出來吃。殊不知，如果這個時候大量食用極易引起中毒。」醫生表示，亞硝酸鹽多存在於腌製的鹹菜、肉類和變質腐敗蔬菜等地方，過量攝入後會把體內正常的低鐵血紅蛋白氧化成不能攜帶氧氣的高鐵血紅蛋白，使組織缺氧，進而導致乏力、噁心、紫紺等典型中毒癥狀，嚴重的會導致肝腎衰竭，甚至死亡。

醃製鹹菜。（網絡）

如何食鹹菜更安全？

據介紹，鹹菜在腌製的3-7天內亞硝酸鹽含量達到最高，之後開始下降，到20天後幾乎消失。所以最好到20天後再吃，是最為安全的。熱水對於去除鹹菜中的亞硝酸鹽具有很明顯的作用。炒菜之前，不妨用熱水反復清洗或用水煮。此外，維生素C對亞硝酸鹽有解毒作用，飯後可以多吃富含維生素C的水果。