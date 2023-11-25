31歲男食鹹菜急性亞硝酸鹽中毒送院 4蔬菜高危！菜醃多少天是關鍵

杭州1名31歲男因食醃鹹菜致急性亞硝酸鹽中毒送院搶救，醫生指會中毒和醃鹹菜的時間有關。食安中心指4蔬菜的硝酸鹽含量較高，它們可以轉化成對身體有害的亞硫酸鹽。



醃製鹹菜。（網絡）

杭州31歲男食醃鹹菜致急性亞硝酸鹽中毒入院

根據《杭州交通918》報道，杭州一名31歲男子黃先生（化名）因食用新鮮醃製僅三日的鹹菜，導致亞硝酸鹽中毒。據悉當事人在食用新鮮鹹菜後，4小時後便出現口唇發紫、噁心嘔吐等症狀，還不停冒冷汗，因此被緊急送院搶救。

醫生指黃先生口唇和肢端發紫，氧飽和度也很低，檢查發現高鐵血紅蛋白含量為正常值的20多倍，被確診為急性亞硝酸鹽中毒立即留院搶救，醫生為他注射了解毒藥物並對症治療，現時已康復出院。

亞硝酸鹽

近日，杭州有90後男子因食用新鮮醃製僅三日的鹹菜，導致亞硝酸鹽中毒，被緊急送院搶救治療後才有所好轉。（杭州交通918）

急性亞硝酸鹽中毒可致肝腎衰竭或死亡 3食物含量高

內地市一醫院急診科副主任趙雪指，亞硝酸鹽多存在於醃製的鹹菜、肉類和變質腐敗蔬菜等，如過量攝入便會如上文個案中引起急性亞硝酸鹽中毒。根據食安中心的資料，目前專家委員會把亞硝酸鹽的安全攝取量定為每日每公斤體重0至5毫克（以硝酸鈉計算）。

變質腐敗蔬菜含亞硝酸鹽（istockphoto）

急性亞硝酸鹽中毒，會把體內正常的低鐵血紅蛋白氧化成不能攜帶氧氣的高鐵血紅蛋白，使組織缺氧，進而導致乏力、噁心、紫紺等典型中毒症狀，嚴重的會導致肝腎衰竭，甚至死亡。

鹹菜要腌20日才好吃！4蔬菜亦含硝酸鹽2類人要小心

根據黃先生的接診醫生指，上述的急性亞硝酸鹽中毒事件，主因是因為提前吃了新鮮醃製的鹹菜。鹹菜在醃製的3-7天內亞硝酸鹽含量達到最高，之後開始下降，到20天後幾乎消失，所以最好醃到20天後再吃。

（網上圖片）

根據食安中心的資料，硝酸鹽可在在人體內可轉化成亞硝酸鹽，而硝酸鹽不同種類的蔬菜者可發現，它們會因種植環境、貯存時間、溫度及加工程序等，影響硝酸鹽含量的多寡。有4蔬菜硝酸鹽含量較高：

1菠菜



2甜菜根



3白蘿蔔



4莧菜



食物中的硝酸鹽含量對一般人來說是可以安全食用的，但嬰幼兒和患有葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症的人會較易出現亞硝酸鹽中毒的情況，這就要小心了。

資料來源：食安中心/都市快報