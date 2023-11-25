與前妻吵架後怒不可遏　湖北漢酒後一把火燒了自家獲刑1年3個月

湖北大冶市一名男子因家庭矛盾吵架，結果酒後一把火燒了自家的房子。近日，大冶市人民法院審理案件，被告曹某構成放火罪，被依法判處有期徒刑1年3個月。



案情指，曹某與前妻熊某離婚後仍同居，但二人經常因為一些瑣事產生矛盾。今年7月某日，醉酒後的曹某回到家中，發現熊某與女兒不在家，便致電詢問，熊某稱其在曹某父母家中。但曹某到父母家後，卻未發現熊某蹤跡，遂在電話中與對方激烈爭吵，並揚言要燒掉熊某所有衣物。

隨後，怒不可遏的曹某回到自家，發現熊某仍未回家，遂一怒之下點燃了其主臥室衣櫃內的衣物，衣櫃瞬間被引燃，情況一發不可收拾，這時得知釀成大禍的曹某清醒過來，趕緊接水滅火，但為時已晚，火勢愈來愈大，曹某無奈報警，並在現場疏散群眾。經物業工作人員和消防救援大隊及時撲救，其他住戶未被殃及，但曹某家損失慘重，主臥室完全被燒毀，房屋其他財物部分受損。

法院審理認為，被告人曹某因家庭矛盾而在其住宅放火，危害公共安全，尚未造成嚴重後果，但其行為已構成放火罪，應予刑罰處罰。結合曹某主動報案，並積極疏散現場人員，歸案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，並取得被害人及部分樓棟住戶的諒解等從輕或減輕處罰情節，酌情從輕處罰，遂依照法律規定，依法判處曹某有期徒刑1年3個月。