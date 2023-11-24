01直擊｜烏魯木齊奪命火警一周年　事發地為何仍滿目瘡痍？

新冠病毒從未消失，但被疫情所充斥的生活，卻已顯得十分陌生。如今，再次提及10死9傷，仍會有人想起去年今日，發生在烏魯木齊的奪命火警嗎？

實然，因過度防疫之殤的屢見不鮮，這場火警被視為「壓死駱駝的最後一根稻草」，在某種程度上亦加速了「動態清零」的壽終正寢，以及內地的重新放開。

那麼，隨着一年時間的流逝，事發小區是否還殘存火警掠過的痕迹？一度被詬病的消防通道問題是否得到改善？居民們的生活又是否已經回復正常？



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2022年11月24日晚，位於烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區八號樓二單元1502室電源插座起火，惟小區外的圍欄及小區內的大量私家車阻住了消防通道，消防車抵達救援後，水柱根本噴不到起火單位，大火燃燒了3個小時後才最終被熄滅，釀成10人死亡、9人受傷的慘劇。

火警的發生，令不少民眾意識到，烏魯木齊自當年8月10日宣布全城靜默到事發時，已經封控了逾100天。內地網絡亦一時因此群情洶湧，「路是通的，是他們不跑」、「他們生命的最後時光，是在那個屋子裏待了一百多天」等多篇涉及火警的文章，在社交平台中被接力轉發，惟最終皆因「違反管理規定」悉數遭到下架。

隨後幾日，北京、上海等多個城市均出現悼念火警死難者的民眾，悼念又進一步上升至手持白紙，要求解除嚴厲防疫措施的示威活動，甚至一度蔓延至香港、台北、英國倫敦、日本東京等地。

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時隔一年，記者實地探訪吉祥苑小區，發現小區內的道路上依舊停有大量私家車，消防通道狹窄的問題似乎仍未得到有效解決。不過，與提升消防意識相關的宣傳標語就比比皆是。此外，八號樓二單元後門張貼了「施工通道，居民禁止通行」的標識，而門外堆積了大量垃圾，一片狼藉。

進入樓道內，亦能見到裝修使用的材料。居民張先生介紹，當局曾於火警發生後對大廈進行過裝修，「裝修的不是特別好，又都掉下來形成了垃圾。」張先生無奈地說，火警發生後，二單元大部分單位都受到漏水影響，「我家在疫情之前才裝修好，但是大量滅火的水發生滲漏，造成家裏家具『全廢了』。」

張先生進一步指，事後進行裝修及維修合共消費4萬元人民幣，但經過當局的評估，僅獲1萬元人民幣的補助金，而非賠償金。因此，有很多業主在火警之後搬離並賣掉了單位。

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而再次談及這場火警，張先生語氣略顯平靜，因居住在較低樓層，火警發生時並未對自己造成過大影響。至於當時單元門是否有被封鎖，他不是十分肯定地表示，「應該是沒封，但很多居住在低樓層的居民都是跳窗逃生。」他續指，受疫情影響，直至火警發生前幾日，居民才恢復分段出入單元門的權利，但不能出小區。

據張先生了解，火警發生後，當局認為起火單位1502室的女業主「貧窮」，將她安排到烏魯木齊市珠拉大廈做保安工作，「她們家沒人去世，着火之後她自己第一時間就帶孩子下樓了，沒有通知其他鄰居救火，才導致火勢愈燒愈猛。」

此外，被問及死難者中是否有與自己相識的，居民買買提說，「認識3、4個，有遇難的小孩子，我都是看着他們長大的。」

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而對於網絡上有聲音質疑官方公布的死傷人數，買買提認為數據真實，他解釋，「當時單元裏也沒那麼多人，不少人都在三亞避寒。」

值得注意的是，上述兩位居民都有向記者提到，一輛由火警發生至今，一直停在單元門口的白色客貨車，「白天就有幾個，懷疑是社區工作人員的便衣坐在車內，或在附近活動。到今年3、4月份，本單元居民仍需要在車旁邊登記，才可以進入。」

記者走近後發現，車輛內擺放了一張由二道橋街道辦事處發出的「居民安全公約」，以及疑似閉路電視鏡頭。被問及車輛是否在監視大家行動，張先生表示，「也不知道是為啥，反正他們也沒解決過任何事情。」