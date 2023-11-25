喉似吞刀、胸被針扎　北京醫院掛號排3千多號　河北流感陽性率15%

內地近日多地爆發支原體肺炎大規模感染，尤其北方地區兒童肺炎上升趨勢受關注。北京、天津等地醫院11月期間人滿為患，網上流傳北京醫院掛號排到3000多號、等待看診時間超過24小時，天津兒童醫院單日接診量甚至破紀錄超過了1.2萬人次。



引起呼吸道傳染病的主要病原一般包括流感、新冠、腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、副流感和支原體等，隨著天氣轉冷，氣溫降低，呼吸道傳染病進入高發的季節，北京、天津、河北等地，近月以降確診支原體肺炎與流感人數激增，尤以幼學童為主要群體。

河北省疾病預防控制中心11月24日召開流感防控知識媒體溝通會，揭露全省流感哨點監測資料，河北省流感核酸檢測陽性率已達15%左右，流行的優勢病毒為甲型H3N2亞型，河北省流感流行期為每年的10月份至次年3月份，目前流感活動水準處於流行季水準，流感樣病例每週就診百分比和核酸檢測陽性率呈上升態勢。

從全國流行趨勢看，河北省流感活動強度總體低於全國北方片區同期流行水準。結合流感往年的流行規律及目前的監測資料，流感活動會逐漸增強，官方預計至12月份或是1月份左右達到流行高峰。

綜合內媒近日報道，內地多省市的醫院擠滿等候看診的人潮，在新冠疫情「全面放開」之後，再現醫療資源緊繃的情形，北京各大醫院動輒掛號到3000多號，北京市兒童醫院每日接診的呼吸道感染病例已經達到3500至3600人，北京友誼醫院等大醫院的兒科更是貼出「急診號現在等候時間24小時以上」的告示。

微信公眾號「天津人」11月20日曾發文指出，天津最大的兒科專科醫院「天津兒童醫院」診療量打破歷史紀錄，雙院區單日接診量超過1.2萬人次。

在微博上，也有許多中國網民紛紛表示自己家裡的孩子、自己本身感染支原體肺炎，或是學校裡多數同學都染疫的情形，有網民家長呼籲停課，也有染病者形容自己的症狀，如「支原體肺炎，活似嗓子吞刀片、胸口被針扎，發燒兩天，人都快傻了，自己真是個倒楣蛋先感染了，難受程度不亞於新冠。」

在北京朝陽醫院常營院區輸液的兒童。（《人民日報》）

此次出現大規模感染疫情的是「支原體肺炎」，天津市當局21日發布「冬春呼吸道傳染病防控措施」，呼籲民眾不要恐慌，並針對學生、家長、學校等分別列出應對措施，包括呼籲戴上口罩等。

濟南報業全媒體則報道，除了支原體肺炎外，中國各地的流感情形也不容小覷，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意指出，支原體肺炎已經不是當前的兒科就診最大宗病因，而是下降到第4，前3分別是流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。