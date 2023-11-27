成都Tesla連撞11車致3傷　肇事車主：當日剛領牌照　突然加速失控

11月25日，四川成都一輛Tesla疑失控致11車連環撞擊。警方通報稱，事故中有3人受傷，肇事司機當場被警方控制。

11月26日，連撞11車的Tesa車主回應表示，在事故發生後配合警方進行了相關檢查，自己不涉及酒駕毒駕。所駕Tesla當日剛上牌，經過地鐵站路口時車輛突然加速，釀成車禍。



車主王先生解釋，自己在事故發生後配合警方進行了相關檢查，不涉及酒駕毒駕。25日早上出事當天剛上牌，當時沒開自動駕駛和單踏板模式。經過地鐵站路口時車輛突然加速，自己失去了控制汽車的能力。

目前王先生的車輛在交管部門進行技術鑑定，他也聯繫了汽車品牌方，品牌方表示將會有售後部門跟進此事。

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昨日事故影片顯示，一輛白色Tesla於成都龍泉驛區成洛大道十陵立交匝道往西河方向行駛時，疑突然失控加速向前衝，在十陵地鐵站路口與前方車輛發生碰撞，最終造成1車撞11車的交通事故。事後安全氣袋全部彈出；多輛私家車被擦碰，車輛左側後方或右側後方損毀嚴重，甚至有車輪脫落。

成都市公安局龍泉驛區分局通報表示，事故致3人受輕傷，均在醫院接受治療。接獲報警後，公安機關迅速進行處置工作，駕駛已被當場控制，事故正在進一步調查處理中。