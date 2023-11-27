馬航MH370｜失聯者家屬：中國法院正式開庭是轉折點　盼重啟搜索

11月27日，馬航MH370航空運輸損害責任糾紛案在北京市朝陽區人民法院開庭審理。

庭審首日，部分失聯乘客家屬表達希望有關方面能夠重啟搜索，讓馬航MH370事件早日水落石出。



《讀特》報道，首場庭審於27日上午9時開始，2小時後結束。出庭的失聯乘客家屬付先生稱，其兄長在失聯飛機上，他此次特意從內蒙古趕到北京開庭，作為第一個開庭的家屬感到「壓力很大，但也很激動」，庭審過程總體較為順利。

失聯乘客家屬姜輝在微博發文稱，中國法院正式開庭是MH370事件的一個轉折點，希望中國法院能夠做到公開，公平，公正的審理，並不斷的探索創新，推進和完善法律制度，盡快給家屬實質性判決支持。

部分失聯乘客家屬在本次庭審中最主要的訴求，包括賠償以及要求馬航出資組建搜救基金，對馬航MH370重啟搜索，真正找到飛機的下落和失聯的親人。同時，恢復對家屬的心理疏導，重新組建見面會。

據了解，共有40多名乘客的家屬提起訴訟，案件將於11月27日至12月6日期間在北京朝陽法院分別開庭審理。法院將在所有庭審統一審理完結後擇日宣判。

馬航MH370失蹤近10年 中國乘客家屬索償案今開庭審理

2014年3月8日，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）波音777飛機，編號為MH370的航班，從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上共有239名乘客和機組人員，其中中國乘客154名。

2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布MH370已失事，並推定機上239人已遇難。

此案的被告分別是馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司、美國波音公司、飛機引擎製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。被告方僅有代理律師出庭，無當事人到場。