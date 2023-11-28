大灣區老字號文博會將在深圳舉辦　睇傳統經典如何與現代時尚碰撞

11月27日，2023粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會通氣會在深圳舉行。記者從會上獲悉，12月16日至18日，以「品聚老字號 樂享新生活」為主題的2023粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會（以下簡稱「老字號博覽會」）將在深圳會展中心（福田）舉行。



中華老字號企業、地方老字號企業、國內外知名消費品牌企業、電商平台等300多家企業參展，涵蓋餐飲住宿、食品飲料、零售、醫藥健康、工藝美術、消費電子、珠寶鐘表、服裝服飾、家具家裝等行業，豐富多樣的首發新品、服務體驗、傳統技藝匯聚，傳統經典與現代時尚碰撞，帶來一場全國老字號的盛會。

該博覽會由廣東省商務廳、深圳市政府和香港澳門貿易投資促進部門聯合舉辦，為首次舉行，旨在充分發揮老字號在恢復和擴大消費、傳承發展中華優秀傳統文化等方面的積極作用，著力打造具有國際影響力的老字號展示和創新平台，助推粵港澳大灣區對外開放、深化區域間交流與合作，助力老字號企業向世界展示企業品牌魅力。

12月16日至18日，以「品聚老字號 樂享新生活」為主題的2023粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會將在深圳會展中心（福田）舉行。（示意圖 / vcg）

華南地區首次舉辦的跨區域老字號盛會

廣東歷來重視老字號的創新發展。去年出台的《廣東省促進老字號創新發展行動方案（2022—2025年）》提出，到2025年要培育10個老字號集聚區、特色區，20個老字號（數字）博物館、展覽館、體驗館，組織開展老字號專題展銷活動50場，認定100家「廣東老字號」企業。同時要實施「六個一」行動，其中即包括舉辦「一場展會」，即粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會。

本屆老字號博覽會是華南地區首次舉辦的跨區域老字號盛會，將組織1場開幕式、1個展覽、1場品牌灣區行、1場老字號高質量發展工作會議和10場論壇，匯聚中華老字號企業、地方老字號企業、國內外知名消費品牌企業、老字號品牌相關服務機構、高校、科研院所、智庫等具有代表性的企業或機構，打造一個粵港澳大灣區向世界展現品牌創新力、跨界力、想像力的重要平台。

匠心匠品匯聚，供需高效對接。該次博覽會展覽面積共15000平方米，設粵港澳大灣區主題館、老字號成果展示綜合館2大展館，主要包括廣東展區、港澳展區、地方老字號及省市組團展區、深圳展區、品牌服務商展區等，廣藥集團、瀘州老窖、海天調味、陶陶居、李錦記、新寶堂陳皮、珠江鋼琴、佛山電器照明、永豐源、雅蘭等大灣區以及全國老字號參展企業的匠心匠品得到充分展示，同時邀請行業協會商會、產業上下遊企業等各類專業採購商，以豐富多樣的交流形式，推動參展商與採購商精準對接與成交，實現合作共贏。

展會現場還將設置直播間，聯動福田直播電商資源、短視頻電商平台、頭部直播電商機構及粵港澳大灣區視頻電商直播帶貨達人，進行現場直播帶貨。同時搭建路演舞台區，為參展企業提供企業推介、產品發布及項目路演的專屬舞台。

12月16日至18日，以「品聚老字號 樂享新生活」為主題的2023粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會將在深圳會展中心（福田）舉行。（示意圖 / vcg）

多項重磅成果即將發布

消費是最終需求，也是經濟增長的重要拉動力。當前，老字號廣泛分布在食品加工、餐飲住宿、居民服務等多個領域，全國老字號年營業收入超過2萬億元。擦亮老字號這塊「金字招牌」，不僅對提升消費意願、優化消費供給、創新消費場景等具有重要帶動作用，而且有助於把擴大消費同改善人民生活品質有機結合起來。

記者在通氣會上獲悉，在12月16日老字號博覽會開幕式上，將發布多項申報成果、評審結果、典型案例等，包括《廣東省中華老字號復核結果》《廣東老字號認定管理辦法》《廣東省「誠信興商」典型案例名單》、中小微商貿企業「三創」發展典型案例、《深圳老字號評選》標準發布等。

本屆老字號博覽會將以「精準、務實、高效」為原則，採用「1+10」的形式，舉辦1場老字號高質量發展工作會議和10場專業論壇，匯集知名企業代表、專家學者等共同探討老字號守正創新，實現高質量發展的新路徑。

專業論壇方面，每場論壇設不同主題，聚焦新趨勢下老字號的發展機遇，圍繞加大老字號保護力度、健全老字號傳承體系、激發老字號創新活力、培育老字號發展動能等進行全方位、多角度深入探討、交流互動，為「老」字號謀「新」出路，服務經濟高質量發展。

值得關註的是，本次博覽會特別開展品牌灣區行活動，將組織參展企業，分組前往粵港澳大灣區城市，走進當地代表性的老字號企業、新消費品牌企業以及特色商圈進行參觀交流，實地感受粵港澳大灣區老字號創新活力、城市商業魅力，加強商業文化交流，助力老字號企業向世界展示品牌魅力。