聽醫話｢多喝水｣　女子返家4個鐘狂飲14斤致嚴重｢水中毒｣緊急送院

綜合內媒報道，近日，浙江杭州有女子在醫院就診做完肝臟增強核磁共振後，聽到醫護人員叮囑可以「多喝水」促進造影試劑排出體外，她遂返家在4個鐘內狂飲14斤水，結果導致嚴重水中毒，嘔吐噁心手腳抽筋，送院治療後方才好轉。



據悉，浙江杭州52歲的王女士日前因右側上腹隱隱作痛，於是到家附近醫院就診檢查。做完肝臟增強磁共振後，醫護人員叮囑「多飲水，多排尿」，讓造影劑盡快排出身體。

王女士返家後，在4個鐘內飲用14斤水，不久出現噁心嘔吐、手腳抽筋、無尿、意識模糊等癥狀，被家人緊急送院。

杭州有女子聽醫生話多喝水，返家4個鐘狂飲14斤導致嚴重水中毒。（網絡）

經過醫生檢查，王女士血液中的鈉離子含量為122mmol/L，確診為嚴重的「稀釋性低鈉血癥」，即「水中毒」。由於過度飲水導致膀胱急速擴張及無尿狀態，在經過一系列治療後才有所好轉，痊愈出院。

醫生指出，稀釋性低鈉血癥的主因是血液中的鈉濃度異常低。鈉是一種電解質，可以幫助調節細胞內和細胞周圍的水分含量。但飲水過量可導致體內鈉含量被稀釋，造成低鈉血癥，導致細胞腫脹。人在一次或短時間內攝入過多淡水，會導致腎臟負擔加大，體液正常組成被打亂，過多水分無法排出，出現「水中毒」，因此，喝水也要適量，不宜過多。

網民點睇：

我有一次也是喝水太多，整個人都腫了



多喝水，不代表要過渡喝水，應該是科學喝水



7L，水牛啊



？真的牛，怎麼喝得下

