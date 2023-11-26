杭州一家四口一氧化碳中毒　母女身亡父子留院治療

撰文：林芷瑩
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11月25日，浙江杭州市有一家四口在家中一氧化碳中毒，2死2傷，其中母女中毒身亡，父子留院治療。

事發於杭州市錢塘區下沙街道七格小區某幢樓宇的3樓。附近租客稱，該對年約30歲的夫妻帶着一兒一女，「大的六七歲，小的三四歲」，在家樓下經營一間24小時外賣店，事發當日有外賣員接單到店內取餐，卻遲遲找不到人，才發現一家四口出事。

出事的夫婦在家樓下經營一間24小時外賣店。（都市快報）

有住戶稱，出事的該對夫妻平時很辛苦，每天都忙於打理店內生意，並猜測他們是在烤木炭或煤塊取暖時出事。

有居民透露，兩夫妻是各帶一個孩子睡覺，爸爸帶兒子靠近窗戶睡，媽媽與女兒則在離窗戶較遠位置睡覺。

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院錢塘院區急診醫學科相關人員透露，11月25日上午11時許，一氧化碳中毒的兒子和爸爸先後被救護車送到急診室，他們入院時生命體征相對平穩，血氧飽和度趨於正常。病情穩定後，已轉到浙江省中醫院錢塘院區接受進一步高壓氧康復治療。

一家四口租住的單位，大門已貼上封條。（都市快報）

浙江省中醫院錢塘院區行政總值班工作人員介紹，該對父子入院時神志不清、精神萎靡，進入高壓氧艙治療後，被送到神經內科病房留院觀察。

該院神經內科醫生介紹，接受高壓氧治療後，該對父子的神志清醒，但反應有些遲鈍，尤其是小朋友有些嗜睡。目前，父子倆未知母女已離世，「家裏人都瞞着，怕他們接受不了」。

醫生表示，父子倆的生命體征還算平穩，但血液相關指標和心肌酶譜指標不太好，院方已邀請心內科、ICU、兒科等相關科室的專家共同會診，聯合制訂下一步的治療方案。

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