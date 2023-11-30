湖南夜市現15元｢東北烤冰溜子｣老板稱｢趁熱吃｣　專家：杜撰的小食

近日，一條「東北特色小吃烤冰溜子，15元一份」的影片在內地網絡引發關注，老板更指「這是東北特色小吃，要趁熱吃」。不過專家周三（29 日）表示，東北根本就沒這東西，「是小攤販杜撰出來的」。



據網民發布的影片顯示，在湖南長沙揚帆夜市有一種有趣的小吃「烤冰溜子」，攤主燒烤架上有著不少冰塊。據老板介紹，其一份15元人民幣，他會先撮一些冰塊放到烤架上，然後上油，撒辣椒面，再放芝麻及調味汁，最後撒上蔥花即可。影片顯示，從點餐到打包帶走，不超過50秒。老板還聲稱，「這是東北特色小吃，要趁熱吃」、「吃過這個，還會想來再吃點」。

據了解，在電視劇《闖關東》中，東北有道地方菜叫「油炸冰溜子」，在場的食客無不吃驚。周三，黑龍江地標美食品牌認定管理規範起草人、哈爾濱市標準化研究院正高級工程師趙先生表示，在東北，這道菜嚴格地說是「油炸冰棍」，不是所有的廚師都會做。至於所謂特色小吃「烤冰溜子」，他表示，東北根本就沒這東西，是小攤販杜撰出來的。

網民點睇：

騙子賣，傻子買

我們東北沒這個特產，謝謝

黑龍江人，30多年了也沒吃過這個

這和燒烤石子一樣離譜

呃。。冰為啥不會融

底下火都滅了，說烤只是個意思罷了，最重要的還是看那個貪新鮮交智商費

宣傳這是今天一大早從南極上空運過來的冰沙，會不會好賣點？

