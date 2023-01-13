瘋傳江西女家索6388萬禮金慘遭富貴男友悔婚　官方：疑憑空杜撰

華人的傳統結婚儀式當中，會有給聘禮的環節。



不過上海一名男子日前被女友家人索討數千萬聘禮，嚇得當場悔婚，引起了熱烈討論。

事件引發關注後，當地政府也介入調查，準備釐清事件真相。

還要求婚禮過百親戚每人派10萬 日後生孩子要給3000萬「獎勵」等等（點圖了解更多）：

+ 18

綜合陸媒報導，上海一名男子以「上海嚴公子」的名稱在網路上發文，他與家住江西前女友原先都在國外留學，期間交往了數年，回國後走到論及婚嫁的地步，於是他開始思考聘金、聘禮等事宜。

由於「上海嚴公子」家境在當地還算不錯，雖然對江西的高額聘金有所耳聞，但也認為能承擔得起，因此預想「給百萬現金」，加上一套市中心的大平層（室內至少2000平方呎的高級公寓），房子則登記在前女友的名下，也可以到前女友江西老家附近買一套房子，同樣登記在對方的名下，婚禮的預算也不是問題。

豈料上門提親時，前女友的父母竟開口要求，聘禮的現金要有1,888萬元（人民幣，下同），還要將他的房子過戶到女方名下，而這間房子價值約為4,500萬元，光是這兩項的價值就6,388萬元。

【相關圖輯】河南女大鬧前夫婚禮 拿大聲公數臭「台上躺平打滾」 新人優雅KO（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

除此以外，女方家屬還要求，還要在上海買一套豪宅，提供探親時使用，另外再包給出席婚禮的上百名親戚紅包，每人10萬元，生孩子也要有千萬現金、2千萬房產作為獎勵，一頓操作讓他嚇傻，加上前女友不斷情緒勒索，讓他終於死了心，決定放棄這段感情。

這起事件在網路上引起討論，不少網友留言直喊，「以後炫富會不會多一個敢娶江西村姑」、「婚姻自由，哪怕女方要1億彩禮也是自由。男方當然可以選擇不跟她結婚，都是自由的」、「就等女方回文了」、「也許父母早就看出來女方啥人了。只是看兒子很堅持，就沒有反對。」

事件引起熱烈討論後，當地政府也介入調查，相關單位坦言，雖然江西有高聘金的現象，但就連上百萬禮金的情況都極少，透過出入境的資料核對後，初步判定文章是憑空杜撰，至於是否屬實仍待調查。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】