上海女西藏阿里遇車禍　當地全體公務員為其捐血　引發｢特權｣爭議

撰文：鄭寧
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近日，一名上海女網民在抖音發影片自稱，在西藏阿里旅行時，意外出車禍重傷，由於當地醫療設施及存血不足，其丈夫通過家中親戚「小姑姑」聯繫到上海市衛健委，再由上海衛健委聯繫到阿里地區相關部門，為救治她，當地所有公務人員及紀律部隊官兵為其獻血。
該女網民的影片引發「走後門」「托關係」才獲全力救治，以及「強制獻血」的傳言。對此，11月29日，女網民的丈夫陶先生表示，「強制全體公務員獻血」傳言不實。上海官方亦回應稱，此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。

影片中，這名女網民稱，自己車禍後迷迷糊糊雖然疼，但仍有意識，到醫院後情況嚴重失去意識，醫生更是向其丈夫出具「病危病重通知書」，由於其傷勢嚴重，在阿里接連轉院治療。

丈夫否認「強制全體公務員為妻子獻血」

據其發布的聊天記錄顯示，丈夫告訴她，「我小姑姑聯繫了上海市衛健委，衛健委聯繫了阿里部門，動用了阿里的所有公務人員獻血。」對此，女子丈夫陶先生表示，該聊天發生在妻子搶救結束蘇醒之后，因妻子傷勢太重，為了鼓勵妻子求生，他才說出這段話。

據《新京報》報道，陶先生解釋，他的小姑姑並非上海公職人員。只是在妻子車禍後，阿里當地相關部門建議向上海市衛健委求助，他們的家人、朋友，包括小姑姑才想辦法聯絡上海市衛健委。捐血則由阿里當地醫院和衛健委組織，並非他們的個人行為。

對於被質疑強制阿里全部公務員捐血一事，陶先生稱，是醫院的工作人員在朋友圈和群組發消息，希望有好心人去捐血。自己也聯絡當地派出所、消防等部門，希望得到他們的幫助，10月15至17日，陸陸續續有人到血站捐血。

「捐血不是強制的，都打過電話、徵求過意見。剩下的血也會被存在醫院血庫，不是只給我們用。」陶先生說，在援藏醫生的建議下，10月18日，妻子父親聯絡到醫療專機，自費將妻子運下高原，目前妻子已回到上海正在住院治療。

共籌集7000ml血液？　阿里醫院回應：存血不足家屬向多部門求助

阿里當地醫院的工作人員表示，當地血站中，與涉事女子血型匹配的存血不夠，15日便開始缺血。經醫院向職工、社會人士求助，家屬向當地多個部門求助後，15至17日有不少人來血站捐血，其中，有數十名公職人員，最終籌到足夠的血。

據受傷女網民發出的聊天記錄可見，其丈夫陶先生告訴她，共籌集到7千多毫升血液，「整個阿里自治區的A型血都給你輸上了，你全身換了兩次血。」
上海官方回應：不存在私人關係導致的行動

上海相關部門回應稱，經調查，事發時，上海衛健部門接相關部門函件，請求正在西藏日喀則市的援藏醫生前往涉事醫院參與救治。此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。
陶先生表示，近日，妻子傷情稍有好轉，昨晚（28日晚），她將這次死裡逃生經歷製作成影片，發布在社交平台，希望作為紀念，但遭到不少網民指責，目前，影片已經刪除。現在妻子仍在住院治療，因遭到指責心情低落，已經哭過一次。他希望網民能理性看待此事。
事件曝光後，於今日（29日）迅速登上微博熱榜第一。有網民聯想到余華小說《活著》的情節，福貴兒子為救縣長老婆被抽走身上的血液，最終被活活抽血抽死。有網民諷刺，這是「小說情節照進現實」、「是誰家的千金，把別人的血當成礦泉水使喚」。不過，也有網民認為公務人員「救人是好事」，而該女網民將事件放到網絡，反而有「展現傲人特權」的嫌疑。

網民熱議：
當本該自願的善舉無奈只能變成強制自願，這人心確實到了最好笑也最悲哀的地步了

人家已經哭過一次了，那麼金貴的人都哭過一次了啊

差點讓我想起餘華老師的《活著》

這個剛被搶救回來的上海女性，得到這個假消息的第一反應不是感謝給她鮮血的人，而是: 小姑姑牛逼！仍然是滿腦子對權利的崇拜

我就想問，如果換一個人，能得到這樣的大力救助嗎

都是話術，沒一句讓人信服的。眾生平等就是個屁。

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