用捕獸夾捕殺國家一級保護動物馬麝割取麝香　西藏漢被提起公訴

中國檢察網近日公布一份起訴書顯示，西藏拉薩當雄縣一名男子使用捕獸夾捕殺馬麝以獲取麝香，意圖售賣，被舉報至村委會後投案自首。其涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪被提起公訴。



檢方審查查明，被告赤某某因家庭經濟困難，於山上發現馬麝蹤跡後，遂想捕殺並售賣麝香，隨後購買兩副捕獸夾置於山上。今年2月19日，被告發現其中一個捕獸夾夾住一只馬麝後，於是用雙手掐死牠，再割下麝香，把涉案動物屍體扔在原地後返回村裏。隨後，其非法捕殺行為被舉報至村委會，赤承認了自己的犯罪事實，並攜帶麝香和兩副捕獸夾前往村委會投案自首，當雄縣公安局刑警大隊將其抓捕歸案。經鑒定，被告捕殺的馬麝為國家一級重點保護野生動物，整體價值3萬元人民幣。

起訴書顯示，該案由當雄縣公安局偵查終結，以被告赤某某危害珍貴、瀕危野生動物罪，於今年4月20日向當雄縣人民檢察院移送起訴。檢察院認為，被告非法捕殺國家一級重點保護野生動物馬麝，已觸犯刑法第三百四十一條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以危害珍貴、瀕危野生動物罪追究其刑事責任。被告犯罪後自首，依據刑法第六十七條，可從輕或減輕處罰。被告人認罪認罰，依據刑事訴訟法第十五條的規定，可從寬處理，現提起公訴。