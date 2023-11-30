國產心臟瓣膜首次供港臨床使用　皇崗口岸10分鐘通關保「零延時」

11月28，全國首個正式供港臨床使用的國產心臟瓣膜經深圳海關驗放後，從皇崗口岸出境運往香港，實現「零延遲」快速通關。



當日，裝有首個正式供港臨床使用的國產心臟瓣膜的恆溫冷藏箱，經過深圳海關的查驗後運往香港醫院。

「我們與香港醫院合作，將介入人工生物心臟瓣膜運抵香港供醫院手術使用，且每個手術需要根據患者的情況匹配多組不同型號的瓣膜。」蘇州傑成醫療科技有限公司總經理藍天翔表示。

10分中內通關 確保「零延時」

為保障高效、便捷通關，深圳海關根據企業「專人攜帶、全程溫控、時效性強、暫出復進」的特殊通關需求制定專門方案，實施「預約通關、專人跟進、隨到隨檢」等便利化惠企措施，確保國產心臟瓣膜口岸「零延時」快速通關。

深圳海關所屬皇崗海關旅檢一處副科長劉小宇表示，透過提前研判心臟瓣膜的通關流程及注意事項，海關主動對接企業，建立與企業通關聯繫機制，即時掌握心臟瓣膜通關環節資訊；設立口岸查驗「綠色通道」，為企業提供提供一站式服務。

「暫出復進」措施的實施讓企業透過暫時進出境的申報方式，進一步降低了通關成本。「在深圳海關的指導和幫助下，我們的心臟瓣膜口岸通關全程不到10分鐘，非常方便快速。」藍天翔表示。

國產心臟瓣膜周轉效率的提高將惠及更多醫院和患者，促進粵港澳大灣區醫療健康資源融合。未來深圳將持續優化海關檢驗監管模式，進一步提升醫用物資通關效率，守護大灣區人民的「生命通道」。