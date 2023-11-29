梅龍高鐵全線架樑工程完成　料明年通車　深圳至梅州縮至1.5小時

近日，梅龍高鐵（梅州至龍川）全線架樑工程施工完成，為按期建成通車提供有力保障。據了解，梅龍高鐵預計明年6月開通運營，梅州至廣州、深圳等大灣區城市的行車時間，將由現時的3至6小時縮短到1.5小時。



梅龍高鐵全線架樑工程施工完成。（廣東國資）

據「深圳發布」報道，梅龍高鐵龍川段最後一片箱樑近日完成架設，標誌着梅龍高鐵全線架樑工程施工完成，為後續無砟軌道施工和鋪軌作業奠定堅實基礎。

梅龍高鐵架樑全線合共1170孔樑，全線設3處製架樑場。為確保架樑施工順利，項目參建各方制定運樑、架樑施工專項方案，克服了架樑線路三跨高速公路、兩跨既有鐵路、多處通過長大隧道以及30公里遠距離架樑等困難，實現箱樑一次架設成功。

架樑任務完成後，下一步工作重點是加快軌道及站後工程施工，做好靜態驗收工作和聯調聯試的準備，確保梅龍鐵路的順利開通。目前，項目正全力加快無砟軌道、站房及四電工程建設。

梅龍高鐵線路圖。（梅州日報）

梅龍高鐵正線全長約94公里，線路自梅汕高鐵梅州西站引出，沿途經過梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至贛深高鐵龍川西站。

梅龍高鐵是廣東省首條全額投資建設的時速350公里高鐵項目，也是推動梅州、河源與粵港澳大灣區緊密聯系的重大項目。梅龍高鐵建成後，梅州往返廣州、深圳的通行時間將縮短為1.5小時。