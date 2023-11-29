深圳公司自主研發生產　中國首枚超導量子晶片海外交付

日前，總部位於深圳的量子計算企業量旋科技（SpinQ），向一間中東科研機構成功交付自主研發生產的超導量子晶片，成為首間成功向海外交付超導量子晶片的中國公司。



量子晶片即是將量子線路集成在基片上，進而承載量子信息處理的功能。由於具備在原理上遠超經典計算的強大平行計算潛力，量子計算被認為能夠帶來指數級的算力增長，解決目前算力受限的許多複雜難題，成為未來算力跨越式發展的重要探索方向。

而在量子運算眾多的硬體體系中，超導量子技術由於採用更穩定的全固態體系，易於操控、耦合與讀出，同時還可重覆使用目前較成熟的半導體加工技術，量子位元更易擴展，被認為是當前最具發展前景的路線之一，因此也成為許多公司和研究機構重點關注的方向。

在超導量子技術系統中，超導量子晶片被認為是超導量子電腦的「心臟」，能夠以極高的效率執行複雜的計算任務。

然而，由於設計更複雜、量子位元的一致性和穩定性難以保證、材料工藝和測控技術的限制，生產一款標準化的超導量子晶片，往往面臨諸多挑戰。因此在全球範圍內，有能力採用統一且可重覆的設計來完成量產的公司非常稀缺。

作為一間致力於量子計算產業化和普惠化的創新公司，超導量子計算一直是量旋科技重點佈局、並持續加大投入的技術路線。為實現產業級量子計算機的規模化應用，量旋科技在深圳河套深港創新科技合作區內，自主投資建設了超導量子計算機研發中心和超導量子晶片生產線並投入運營，專用的晶片生產線，保障了晶片工藝的一致性和穩定性。

目前量旋科技已經構建起涵蓋量子晶片、測控系統、軟件開發和算法應用平台的產業鏈全流程佈局，掌握了從晶片到整機和算法應用等各環節的核心技術。

2023年4月，量旋科技對外發布了超導量子晶片——「量旋少微」，這也是全球為數不多標準化、量產型的超導量子晶片產品。

值得一提的是，此次交付過程中，量子計算企業量旋科技還與客戶進行了技術上的深入交流，包括超導量子晶片的設計製造，低溫電子學技術的交流，室溫測控系統及量子位元測控優化等關鍵領域。