一人調班引爆矛盾　遼寧小學逾40名學生集體罷課　教育局回應

內地罕有出現罷課事件，遼寧省鐵嶺市昌圖縣一間小學的40多名學生近日集體罷課4天，引發關注。周三（29日），縣教育局針對此事發布通報，稱事件是一名學生平行調班，調入班級學生家長出現抵制情緒所致。目前調班計劃已取消，學生已全面返校。



事發於昌圖縣實驗小學，報道指，事件起因是校方在未與家長溝通的情況下，將另一班級的一名學生安排至4年級8班上課。據校方解釋，該生是與原班級老師、同學產生矛盾，遂離開原班級。而4年級8班家長與校方溝通無果後，選擇集體抗議，將孩子從學校接走開始罷課。

官方通報。（昌圖縣教育局）

昌圖縣教育局通報則稱，近日，昌圖縣實驗小學因一名學生平行調班，調入班級學生家長出現抵制情緒、多名學生未到校上課，並在網上發聲反映此事。昌圖縣教育局及實驗小學本著充分尊重學生家長意見，讓每個學生享受公平受教育權利的原則，經研究決定，取消調班計劃。同時縣教育局將進一步優化教育資源，合理分配師資力量，對學生因材施教，確保教育教學各項工作全面順利開展。目前，學生已全面返校，恢復正常教學。下一步，縣教育局將進一步督促各學校加強家校共育，滿足學生教育需求，確保學生健康成長。

對於事件，遼寧省社會科學院研究員、遼寧省家庭教育學會會長張思寧認為，從學生家長的角度出發，罷課是出於保護孩子的目的，不過方式就過於極端，應該採取與各方積極協商反映的辦法解決。張又指，家長和學校應當以幫助孩子解決問題的態度去面對，而不是一味逼迫孩子改變。學校對此應該做的是因材施教、找到引發問題的癥結，而非直接給孩子貼上「問題學生」的標簽，這對他們的成長和心理健康都是十分不利的，建議相關部門可以綜合學校和家長的訴求提供解決問題的方案。