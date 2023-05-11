20k變6K！浦發銀行大減薪惹職員集體靜坐　辦公室貼滿｢罷工｣A4紙

周四（11日）中午，上海浦東發展銀行（以下簡稱「浦發銀行」）陸家嘴支行門前有大批人聚集、靜坐。網傳事發原因為浦發銀行大幅減薪惹員工不滿，發起集體罷工抗議，員工們打卡後不工作甚至在座位上貼滿印有「罷工」字眼的紙張。



浦發銀行陸家嘴支行門前有大批人聚集、靜坐。（網上圖片）

網傳圖片顯示，位於上海陸家嘴的浦發銀行大樓門前梯級上坐滿了罷工的員工，現場有不少保安戒備。有員工在網絡發文稱，自己原本2萬元（人民幣，下同）的月薪，被大減至6、7千元，「本人工資被調低到6260.09到手/月薪，遠低於本人價值，本人罷工抗議中，敬請諒解。」

據了解，不滿大幅減薪的員工們，進行返工打卡後不工作，並有人在A4白紙上印有「罷工」字眼，張貼多張在座位上。不過，網傳照片顯示，亦有員工坐在辦公室內。

網傳的減薪通知文件顯示，普通員工月薪調整為原月薪的50%；主管及以上人員月薪調整為原月薪的40%，其中高管月薪調整為原月薪的0%。調整後月薪低於7000元的按7000元發放，月薪不到7000元的員工則無需減薪。文件中更稱，「這是我們都不願意面對的局面，卻又不得不痛下決心」。有消息指，涉及部門為信用卡中心。

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在北京浦發銀行工作的員工向《香港01》透露，周四下午收到領導在工作群組中發出的警告稱，「請各機構負責人注意，請親自督導至每位員工，未經核實的涉及我行（浦發銀行）敏感訊息的圖片、訊息、新聞請勿轉發和評論，由此造成的後果將從嚴重處理。」

內媒引述浦發銀行內部知情人士指，罷工事件導火索或涉及浦發信用卡中心的空中銀行 (外呼) 員工要從行編轉外包，引發部分人員不滿。至於浦發銀行的減薪傳聞，該知情人士表示，「內部已經整體減薪兩輪，高管則是年年在降。」

針對網絡傳聞，浦發銀行官方回應指，網傳圖片是兩宗獨立事件。其一，網傳子公司一員工薪酬下調是因其本人業績考核不佳所致，經溝通，目前該員工已對上述調整表示理解。其二，網傳集體事件的圖片，是一業務外包公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致，目前該外包公司正與員工溝通解決。

在北京浦發銀行工作的員工向《香港01》透露，周四下午收到領導在工作群組中發出的警告。（香港01）

《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進亦就事件發聲指，減薪對員工的打擊是最深刻的，輕易用不得。「從我們的社會來說，經濟發展一定要落實到大多數人收入不斷增加的實際利益上，如果多數人收入停滯甚至減少，那我們的經濟增長豈不成了空的？」

胡錫進說，除了極少數薪酬過高的人需要在改革中減薪，更多的薪酬改革應當盡量搞加法，而非減法。他還建議企業管理層，「只要企業仍有利潤，為解決企業面臨的困難，改善企業財務狀況，減薪同樣必須是最後手段。因為減薪等於昭告員工：企業快不行了。那將沉重打擊員工的信心和工作熱情，對企業的傷害將大於從減薪中摳出來的那點錢。」

胡錫進指，就全社會來說，能否做到讓大多數人收入穩定、並且隔段時間就穩中有升，這是經濟發展究竟好不好的最根本檢驗。無論是國企還是私企，在仍然有利潤的情況下，降低員工工資，以此增加或者保企業的利潤，是不道德的，且這樣做的效果也一定是負面的，與經營者的目標背道而馳。