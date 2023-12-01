貴州00後男生工作3年辭職　獨居深山「養老」稱「這是理想生活」

貴州一名00後男生，在經歷學汽修、地盤工作、工廠工作後，毅然選擇到山中「隱居」，自詡「回家養老」的他通過在網絡分享短影片記錄生活，引發不少關注和爭議。



貴州一名00後男生，選擇到山中「隱居」。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，這名男生叫文子，出生於2002年，現時居住在貴州省銅仁市萬山區下溪鄉一處懸崖邊的竹棚內。自今年9月起，他已經在網絡中分享了12條「山上養老」系列的短影片，內容涉及自己的「隱居」生活。

文子表示，在山裏每日就是煮飯、背水、餵豬等事情，和打工時的生活完全不同，雖然一個人在山裏，但因有兩隻狗和兩隻豬的陪伴，並不會覺得孤獨。文子還特意為狗和豬分別搭建了狗舍和豬舍。

據介紹，文子的家距離山上住處直線距離約5、600米，但因山路崎嶇，上山過程需要1小時左右的時間。對於文子的做法，其好友表示，「每個人想法不一，就算失敗了也可以重新來過。我也是回村搞養殖，我們不可能一輩子在大城市裏打工。」

出生於2002年的文子居住在貴州省銅仁市萬山區下溪鄉一處懸崖邊的竹棚內。（上游新聞）

如今，文子的短影片帳號已經有3.9萬人追蹤，也開始少量「帶貨」，他的拍攝內容取得關注的同時亦引起爭議。有人羨慕他的「歸隱」生活，不過亦有部分人認為他是影片賺流量。

對於爭議，文子並不否認，「我做短影片是為了引流，但我一個人在山上的生活也是真的。十天半個月回家一次，也會去趕集，並不是那種完全與世隔絕，只是沒完全拍出來。『00後回家養老』更多是一種標題黨式的吸引眼球，但自己還是喜歡住在山裏搭建屬於自己的住處，『這是理想生活』。」

文子還透露，自己文化程度不高，初中肄業後曾拜師學過汽修，在學了一年多後又去了地盤，然後又去廣東一間服裝廠打工。兩年後，厭倦了異鄉每天與機器為伴的生活，即便每月有四五千元人民幣的工資，他也選擇回到家中。回村後，他也找過工作，但始終不如意。

今年年初，文子想到可以利用短影片創業，「本來想找老一點的房子，但家裏沒有，只好選擇上山」。他坦誠，沒看到過類似00後進山的影片，也許自己的內容可以「出圈」，但目前「帶貨」較少，收益還不明顯。

對此，內地社會學家、心理學家譚剛強分析指，新生代00後，尤其是一些專業技能水平、文化水平相對沒有優勢的人，面對生活的混沌和迷茫，進行積極作為，選擇回鄉利用短影片創業，是一個既個性化又具有探索性的舉動。

其影片看不出消極「躺平」，尤其是還給自己定下創業期限，說明其有理性規劃，展現出創業的積極努力以及對理想生活的美好期許。譚剛強說，00後短影片創業者可以進一步利用互聯網優勢，將內容做得更精細，同時青年回歸老家，也可以將創業內容與鄉村振興相結合，因地制宜，積極探索豐富創業形式，提升自身影響力的同時，也能幫助家鄉的農產品走出去。