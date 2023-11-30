深圳寫字樓天台現隱秘「會所」　通道大門上鎖或致消防隱患

寫字樓天台有隱秘「會所」？近日，深圳有市民爆料稱，福田新天世紀商務中心去往頂樓的消防通道被鎖，然而頂樓卻有裝修精美的加建建築。內媒實地走訪發現，天台有多處隱秘房屋，現場工作人員更稱，頂樓是會所不對外開放。據報道，在天台上面搭建「私人會所」，可能涉嫌違反法律法規。



涉事寫字樓為石廈北二街89號的新天世紀商務中心，公開資料顯示，項目共分ABC三棟，體量約30萬平方米，是集居住、辦公、商業功能於一體的綜合體項目。而被指出現私人會所的A座為樓高180米的純甲級寫字樓，單層面積2100，約7.7平方米，總樓層45層。

日前，《上游新聞》記者來到A座45層發現，該層一側為一家公司，另一側則是暗色防盜門，處於封閉狀態。之後，記者來到44層並按安全通道指引走進兩側步梯，發現兩側步梯通往寫字樓樓頂陽台處均設有防盜門和密碼鎖，無法抵達。而據航拍發現，天台四角有多處隱蔽房屋建築，它們通體顏色較淺，門窗緊閉，房屋前更鋪有紅色門墊，屋外還有綠植環繞，並設有涼亭座位。

報道指，該寫字樓高樓層使用單位包括工會、醫療機構等單位。一位消防專家表示，現時這種情況屬於消防隱患，涉嫌違法消防法。消防法第28條規定，任何單位、個人不得佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。專家又表示，樓頂平台是作為消防通道之一，通往頂樓的通道門，是為應對火災或其他突發事件中，便於民眾疏散至天台等待救援，一旦上鎖會增加救援難度；若發生火災，危害較大的是有毒氣體的污染，無法到達天台的高層民眾就只能往下走，增加吸入有毒氣體的可能性，甚至會出現民眾吸入一氧化碳暈倒、發生踩踏事故等極端情況。

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對於天台的房屋到底是什麼，一位新天世紀商務中心現場工作人員表示，頂樓為不對外開放的「會所」，外人無法到達；一位寫字樓租售工作人員也向記者確認了這一說法，「頂樓是會所，你能上得去？」

根據《深圳市建築物和公共設施清洗翻新管理規定》第三十八條規定：違反本規定第二十一條規定，建築物屋頂未按相關要求保持潔凈的，由主管部門責令限期改正；逾期不改正的，處2000元人民幣罰款；法律、法規另有規定的，從其規定。因此，這處建築的天台上面搭建「私人會所」可能涉嫌違反法律法規。