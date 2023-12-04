五月天上海演唱會吸金逾6億　被指近半演唱咪嘴　市文旅局調查

台灣天團五月天深陷假唱風波，被質疑在上海的演唱會上假唱。央視4日（周一）報道指，五月天上海演唱會的原始視頻、音頻已提交上海市文化和旅遊局執法總隊，將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並公布調查結果。



內媒《界面新聞》報道指，五月天經紀公司「相信音樂」工作人員就事件回覆稱「沒有假唱」，工作人員又稱稍後會有官方回應。

「相信音樂」早前在微博稱，12月8日五月天巴黎演唱會將在微博現場直播，邀請「全民參與，全民見證」，並未正面回應假唱質疑。

五月天「好想好想見到你2023演唱會」5月起在大陸開始巡演，截至目前，已在北京、杭州、武漢、上海等城市共演出39場，其中上海場11月12日至21日共演出8場，最高票價為1855元（人民幣，下同），最低為355元，按上海體育場7.2萬座位數計算，單在上海一地，五月天就吸金超6億。

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被指上海演唱會12首歌有5首咪嘴

據早前報道，B站博主「麥田農夫」選取了粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定，12首歌曲中，《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。

「麥田農夫」還鑒定了五月天11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱。

不過有網友質疑「麥田農夫」沒有聽完整首歌曲，且音檔是他人提供，評論不一定準確。也有網友稱，「看了18號的上海場，沒覺得是假唱誒。剛重新翻了一遍當時錄的視頻（影片），大部分歌都錄了，感覺可以聽出來是現場唱的啊，有的歌唱幾個字還會停下來，讓現場接。」

五月天演唱會現場照片（FACEBOOK@五月天）

官方明令禁止假唱 唯甚少有人被罰

大陸2020年10月實施的《高級演出經紀人管理辦法》第六條提出，高級演出經紀人不得組織演員以假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件。文化和旅遊部今年4月發布的通知指出，要重點加強大型演出活動現場監管，嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為。

儘管有相關規定，但是演出假唱鮮少有被懲處的先例。2008年，方梓媛和殷有璨兩名歌手在黃聖依演唱會上被發現假唱，被處以每人5萬元人民幣罰款。此後各類大型晚會、演出活動中，不少歌手都被鑒定為假唱，但最終輿論消散後都不了了之。