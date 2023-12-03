五月天被指上海演唱會12首歌有5首咪嘴　官方：記錄情況進行判定

近日台灣天團五月天被質疑在大陸的演唱會上假唱。有大陸博主製作影片，對五月天上海演唱會12首歌的真假唱進行鑒定，指有5首為假唱。北京市文化市場綜合執法總隊3日（周日）回應，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。



綜合媒體報道，B站博主「麥田農夫」選取了粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定，12首歌曲中，《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。

「麥田農夫」還鑒定了五月天11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱。

不過有網友質疑「麥田農夫」沒有聽完整首歌曲，且音檔是他人提供，評論不一定準確。也有網友稱，「看了18號的上海場，沒覺得是假唱誒。剛重新翻了一遍當時錄的視頻（影片），大部分歌都錄了，感覺可以聽出來是現場唱的啊，有的歌唱幾個字還會停下來，讓現場接。」

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北京市文化市場綜合執法總隊3日回應事件時稱，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。

北京市文化市場綜合執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控台附近」。

官方明令禁止假唱 唯甚少有人被罰

大陸2020年10月實施的《高級演出經紀人管理辦法》第六條提出，高級演出經紀人不得組織演員以假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件。文化和旅遊部今年4月發布的通知指出，要重點加強大型演出活動現場監管，嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為。

儘管有相關規定，但是演出假唱鮮少有被懲處的先例。2008年，方梓媛和殷有璨兩名歌手在黃聖依演唱會上被發現假唱，被處以每人5萬元人民幣罰款。此後各類大型晚會、演出活動中，不少歌手都被鑒定為假唱，但最終輿論消散後都不了了之。