邪教教主「與1,000處女做愛」為修行　逼信徒拍AV　逃6年終落網

現年71歲、原籍羅馬尼亞的邪教教主比沃拉魯（Gregorian Bivolaru）逃亡6年後，11月28日終於在法國落網。



他自封瑜伽大師，並且創辦「精神融入絕對運動」（MISA），卻被多名前成員指控，迫使信眾與自己發生集體性行為、捐獻大量資金，還深信要與1,000名處女發生性關係，才能達成最高的精神境界。

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BBC等外媒報道，受害者指控，MISA與比沃拉魯涉嫌虐待、性侵、綁架、人口販運、強迫人們發生性行為並參與色情片演出。

法國當局接獲通報後，7月起展開調查，28日上午出動175名警力，同時突襲邪教各大據點，並在巴黎近郊一間房屋內，逮捕了教主與其40名信徒，還發現26名女子被關押在「惡劣的環境」裏。

比沃拉魯來自羅馬尼亞，自稱在青少年時期「達成一系列通常被視為超自然現象的心理成就」，1978年開始教授瑜珈，這在當時仍受共產統治的羅馬尼亞被認定為非法行為。

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1990年代，他創辦MISA推廣「色情密宗瑜伽」，之後逐漸宣揚至海外，在近30個國家以不同名稱開設學校。

不過，MISA於2011年在印度與阿根廷捲入色情瑜伽醜聞，2012年在意大利被指控性奴役。

比沃拉魯也被指控與未成年人發生性行為，2013年在羅馬尼亞被定罪，2016年從法國被引渡回去，但2017年有條件獲釋後，竟隨即展開逃亡。與此同時，他也因為人口販運而在芬蘭被通緝。

馬奎斯（Agnes Arabela Marques）受害時年僅15歲，因為聽信大師說法，誤信與其做愛就能達到密宗靈性而遭侵犯。她回憶，比沃拉魯相信，若與1000名處女做愛，就能達到最高精神境界，公寓裏總是擠滿將要與他發生關係的女孩。

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芬蘭人權運動家伊索塔洛（Seppo Isotalo）曾向MISA提供協助，但後來指控大師為了金錢剝削信眾，還把女性送到日本脫衣舞俱樂部。他透露自己2007年曾與比沃拉魯密會，眾人等待數小時才見到大師，但頓時之間「房間裏的人們全都跳起來親吻他的雙腳。而我沒有這樣做」。

丹麥前信徒施莫克（Kim Schmock）表示，加入之後組織成員控制慾愈來愈強，導致自己根本沒時間陪伴親友，但發現時為時已晚。他透露，MISA會舉辦奇怪又色情的儀式，包括每年夏令營的「夏克提小姐（Miss-Shakti）比賽」。

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芬蘭媒體MOT爆料，報名者要附上身穿泳褲或比堅尼的照片，還要提供梅毒及HIV陰性檢測證明，在鏡頭前自慰則是活動的一部份。

不過，面對長年來的一切犯罪指控，比沃拉魯都斥為「捏造的事實」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】