西安村莊荒地傾倒大量快測包　官方：未曾使用　不算醫療廢棄物

西安市未央區一村莊12月4日驚傳荒地遭傾倒了大量的核酸快測試管、採樣棉棒等垃圾，當地街道辦與衛健局次（5）日證實此事，但表明現場傾倒的核酸快測試管皆已過期，並未使用過，不存在病毒洩露的安全隱患，目前正在協助警方調查來源。



內媒《極目新聞》報道，根據網民現場拍攝影片，西安市未央區漢城街道辦一村莊的荒地上，遭傾倒大量的快測試管、採樣棉棒等物件，擔心有危害或污染環境。

未央區漢城街道辦一工作人員向媒體證實此事，稱傾倒在現場的是過期的快測試管、採樣棉棒，傾倒地是轄區一村莊的閒置土地，位置比較偏僻。5日上午，漢城街道辦已聯合未央區衛健局趕到現場進行處置。目前，現場的快測試管、採樣棉棒及其他垃圾已按照規範要求進行了處理。

街道辦人員表示，當地警方正在調查相關物品來源，街道辦也將對轄區進行全面排查，「一旦發現此類違法傾倒的情況，先進行規範清理，再由警方調查來源」。

未央區衛健局人員則稱，局裡已安排人員去現場處置。經瞭解，現場傾倒的核酸採樣試管皆已過期，並未使用過，不存在病毒洩露的安全隱患。業務科室也會協助警方調查，積極處理後續事宜。

衛健局人員表示，嚴格來說，現場傾倒的過期未使用的核酸快測試管、採樣棉棒不算醫療廢棄物，這類垃圾的性質具體應如何判定、如何處置，正在向上級部門彙報，進一步研判。

類似的案件不久前也曾發生。西安西咸新區灃東新城一地11月亦曾發現大量的快測試管遭傾倒路面，未央區衛健局曾協助處置。工作人員表示，對於上次的事件，事後當地吸取了教訓，相關部門也通知區裡各個單位，進行了排查整治。

未央區相關部門稱，市民如果發現傾倒快測試管、採樣棉棒等垃圾的情況，可拍照、拍影片取證，向當地的衛健、疾控、12345市民熱線等部門反映。這類垃圾具體的分類，是否有害有毒及污染環境，需由相應的部門進行調查判定，再進行處理、追責。