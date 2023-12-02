北上注意！一文睇清內地冬季流感5病原　與「清零後遺症」有關？

內地近期爆出「多病原疫情」，包括支原體肺炎（又稱黴漿菌）、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、COVID-19（又稱新冠肺炎）等7大病原，造成大量兒童病患到醫院求診，引發世界衛生組織（WHO）關注。網絡上更出現學童邊吊鹽水邊寫作業的畫面，引發廣泛關注。

內地爆多重流感 學童擠兒科「邊吊鹽水邊做功課」 驚人畫面曝光

台灣鼓勵中港澳入境旅客採檢 美國議員建議禁止往返「中美旅行」

台灣疾病管制署宣布自11月26日起，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，檢驗包含流感、COVID-19、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。據了解，官方規劃相關措施可能延長至明（2024）年農曆過年。

台灣衛生福利部長薛瑞元今（2）日至桃園國際機場視察「定點監測、鼓勵採檢」措施執行情形，稱從11月26日至30日共採檢52人，有34人驗出陽性，其中60%是流感病毒、23.5%是COVID-19病毒，未檢出受到關注的黴漿菌（又稱支原體肺炎）。

台灣疾管署公布的檢驗結果。（台疾管署）

美國國會參議院5名共和黨議員12月1日去信要求華府頒布禁令，禁止往返中美旅行。不過美媒1日就指出，美國衛生官員判斷沒有出現新病毒，國際衛生機構也認為急增原因只來自常見的病毒和細菌。印尼媒體11月30日稱，中國爆發「神秘肺炎」，印尼政府加強監察措施來應對。

「支原體肺炎」是什麼？孩童是高危險群

值得一提的是，今年冬季的多重病源包括支原體肺炎（黴漿菌）、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與COVID-19（新冠肺炎）等，最獲關注的當數支原體肺炎。

支原體肺炎是新冠變異？完全可以在家自癒？內地專家一一解答

支原體肺炎是一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每 3 至 7年便可能出現一次社區性爆發。

支原體肺炎的症狀通常包括：

1. 咳嗽：常常是乾咳或有黏液。2. 喉嚨痛：喉嚨可能會感到疼痛或不適。3. 發燒：輕度至中度發燒。4. 疲倦：感到疲倦或虛弱。5. 呼吸困難：在嚴重情況下可能會出現呼吸困難或胸部不適。



據了解，相較於其他類型的肺炎，支原體肺炎通常較輕微，只有5至10%的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。然而，對於一些特殊人群，如免疫功能低下的個體或患有其他慢性疾病的人，仍可能會出現出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症。

預防感染，建議保持良好的個人衞生和保持良好的環境衞生。為甚麼孩子特別容易感染支原體？北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉」表示，兒童的免疫力系統發育不健全，抵抗力不如成人，因此更容易被感染。

在北京朝陽醫院常營院區吊鹽水的兒童。（《人民日報》）

復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，很多人會害怕自己疊加感染。其實有時候檢測出多種病毒或細菌是因為採取了非常敏感的檢測手段，不用過於擔心。

童朝暉則表示，儘管測出來了很多病原體，但並不代表每一種都是致病的。他指出，大多數情況下，不管是病毒還是支原體，如果局限在上呼吸道，大部分可以自癒，一小部分可能會發展到肺炎。醫生會結合病人的臨床情況，綜合分析哪一種是病人的致病菌。

張文宏表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需要注意有沒有向重症的方向發展。比如，孩子用藥後情況好轉，就可以在家觀察；如果吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西，這種情況應盡早就醫。

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內地呼吸道傳染高發之際 傳有個別城市「綠碼」重現江湖

12月1日，有網民在網上爆料，內地各地已下線近一年的「綠碼」在個別城市重現。恰逢多地呼吸道疾病高發，「綠碼」再次出現，引起內媒和輿論關注。

內媒「頂端新聞」1日報道，根據網民提供的圖片，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示「綠碼」，即時時間均為12月1日下午5時左右。

12月1日，有網民在網上爆料，內地各地已下線近一年的「綠碼」在個別城市重現。恰逢多地呼吸道疾病高發，「綠碼」再次出現，引起內媒和輿論關注。（中新社）

記者透過微信小程式搜索廣東政務小程式「粵省事」，首頁左上角即為粵康碼，但需驗證身份。報道稱，有網民登錄「粵省事」後，發現確實能查到粵康碼顯示為「綠碼」，「只是需要查詢才能看到，沒有疫情時查找容易」。隨後，該網民透過廣州市民常用的小程式「穗好辦」查詢健康碼，結果也能查到「綠碼」，直呼「很神奇，我記得健康碼已經下線了。」

冬季流感新高峰 與「清零後遺症」有關？

《香港01》記者上月於新加坡採訪由美國製藥商輝瑞（Pfizer）舉辦有關亞太地區呼吸系統疾病的媒體圓桌會議，討論後新冠疫情時代的應對策略和挑戰。

多位專家講者親身向記者分享了對疫情下「失落的一代人」的憂慮、錯誤資訊、新冠溯源，還有香港冬季期間會否引起「清零後遺症」等香港人關心的問題。

有醫療專家指出，中國新一波呼吸道疾病的爆發，可能是因冬季的到來，還有與此前的新冠清零政策有關，尤其是北方地區經歷了一場超級寒流，當地許多兒童的免疫系統在長達3年的清零封鎖過後變得十分脆弱，故容易感染多種不同病毒。世衛已要求中國提供更多資訊，並強調對呼吸道疾病採取標準預防措施的必要性。

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台灣台北總醫院胸腔部呼吸治療科主任陽光耀教授重申，指接種加強劑疫苗至今依然十分重要。香港呼吸系統科專科許建名醫生指出，香港今年主要是甲型流感，大多是H3一類，還有人類偏肺病毒（HMPV）及上呼吸道合胞病毒（RSV），都是新冠疫情前常見病毒。

《香港01》近日訪問了呼吸系統科專科許建名醫生，他表示，建議優先保護高危的群組，例如長者和慢性病患。另外，年紀大、有感染新冠病毒的人，或感染後有健康隱患人士等，也需認真考慮是否接種加強劑疫苗。他表示：「接種的目的，是因為在病毒感染後，很多時會引致其他一些疾病發作，例如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺炎等。」（延伸閱讀：傳染病專家：許多國家正在淡化新冠 或釀「失落的一代人」 ）