5旬漢每日狂食10包煙　堅持20年肺部千瘡百孔　醫生：上半截爛沒

湖北一名53歲男子，為了提神而瘋狂食煙近20年，一日能食光一條（約200支）煙的他，近日出現嚴重呼吸困難，被送院檢查後發現肺部已千瘡百孔，醫生更表示上半截已經「爛沒了」。



湖北五旬男子每天10包煙，雙肺千瘡百孔。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，53歲的周師傅是一名木匠，由於常常熬夜加班，而開始吸煙提神，起初一天一包至兩包便能滿足，但隨着時間的推移，煙癮亦「一路狂飚」至到一天十包，這一習慣更加堅持了20年。

據了解，若按照正常速度，食完一支煙大約需要3—5分鐘，按最快速度3分鐘一支計算，一天吸200支煙，需要600分鐘即10個小時。也就是說，周師傅醒着的時間幾乎都在食煙。

周師傅的家人表示，周師傅每天醒來，只需點一次火，之後他手上的香煙就開始「接力」，一支吸完，餘火點燃下一支，一直傳遞下去，「他白天大約食6包煙，晚上還能食4包左右。」

周師傅說，「一開始，確實提神了，也沒感覺到什麽不舒服。但慢慢就發現，自己很容易感染上各種呼吸道疾病，動不動就發燒、咳嗽、胸悶。這幾年就更嚴重了。」周師傅近年開始四處求醫，在此過程中還發現，肺上不僅出現了肺氣腫、肺大皰，還感染了結核病。

醫生介紹指，周師傅日前被收治入院時，已經出現嚴重呼吸困難，「CT顯示，他的雙肺上半截都已經爛沒了，此外，他還有結核病、肺氣腫等疾病。」這正是因為吸煙嚴重影響了他的肺功能，同時，肺氣腫等疾病又導致他的肺功能下降，這又為結核病的感染準備好了溫床。

醫生說，經過抗結核、抗感染等治療，周師傅的肺有好轉，但即使這樣，也不可能再回到從前，肺功能的損傷已不可逆。「即使出院，很多體力活，他的肺已沒法承受了。」