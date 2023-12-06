生活規律愛運動亦難防　杭州29歲女無症狀突確診肺癌　醫生提醒

生活規律，熱愛戶外運動也難防癌症。

據《潮新聞》報道12月6日報道，半個月前，一名29歲的杭州女孩肺上發現一個長達5公分的結節，後被確診肺癌，而其確診前日常生活並無症狀。對此，醫生提醒，肺上出現結節要足夠重視，定期隨診，必要時手術切除。



杭州29歲女孩小陳，平日工作朝九晚五，閒暇時喜歡去戶外運動，露營、徒步、騎行等。然而，半個月前小陳突然開始咳嗽，遂到醫院胸腔外科門診就診。

CT檢查（電腦掃描）發現，小陳右肺上葉有個接近5公分德肺結節。結合檢查結果，接診醫生認為，小陳的結節可能不是單純的「肺結節」，大概率為肺部惡性腫瘤。

由於結節較大，且幾乎沒有任何症狀，考慮到病情兇險，醫生決定為小陳進行胸腔鏡下右肺上葉切除手術。術後病理證實，小陳所患就是肺部惡性腫瘤，因手術及時，沒有轉移到其他器官，術後亦無需進行放化療。

醫生為小陳切除肺部惡性腫瘤。（潮新聞）

術後，小陳表示，「身體裡的這顆不定時炸彈終於拆除了，心裡踏實多了！」她也回歸了正常工作生活。

醫生表示，不少人會在體檢時發現肺結節，在初次CT檢查發現的肺結節，8、9成都是良性病變。但如果身上出現兩種肺結節，最好要夠重視，定期隨診，必要時手術切除。

醫生提醒，一種情況是看結節的大小和形態，大於8毫米以上，結節邊界不清的，分葉狀，邊緣毛刺，結節內有空泡及血管穿行等特點，需要定期復查。復查中結節有增大或實質成分增多，最好透過相關診治手段協助明確或手術切除，這類結節隨著時間的推移，有可能變成肺癌。

第二種情況是，結節很小，但隨著時間成長有不斷增加的趨勢，需警覺腫瘤風險，必要時需手術切除。