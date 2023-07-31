｢熊貓界頂流女星｣和花現身世大運宣傳片　性格呆萌高顏值爆紅網絡

7月28日晚，第31屆世界大學生夏季運動會開幕式在四川成都舉行。四川一直被稱為「大熊貓的故鄉」。其中，因身材短小圓潤如「三角飯糰」、性格乖巧機靈、聽得懂四川話、行動緩慢、外形可愛而辨識度極高的大熊貓「和花」（暱稱「花花」）更在前段時間紅爆內地社媒，被網民推為「熊貓屆的頂流女明星」，擁有眾多粉絲。



本屆世大運會的宣傳片中，亦有大熊貓花花和飼養員譚爺爺的身影出現。據悉，為了本屆世大運會，飼養員譚爺爺為花花「連夜」洗澡裝扮，#花花洗澡全國人民都知道了#話題登上熱搜，許多網民表示花花「白到發光」、「太萌太乖太可愛了」。



公開資料顯示，花花是一隻雌性大熊貓，譜系號1237，2020年7月4日與雙胞胎弟弟和葉出生在成都大熊貓繁育研究基地月亮產房。母親是大熊貓成功，父親是海歸大熊貓美蘭。

大熊貓和花。（資料圖片）

2023年，花花因可愛外形和呆萌性格在社媒平台爆火，擁有眾多粉絲。花花眼圈為倒水滴形，身形圓滾滾，毛髮偏長而不時炸毛，個頭比同齡熊貓偏小，背影像三角飯糰。

花花的背影，像一個毛茸茸的三角飯糰。（資料圖片）

因為天生右後腿腳掌外翻，花花是熊貓基地唯一一隻不會爬樹的熊貓。而下顎較短也使她吃筍比其他熊貓更困難，常常被「奪筍」，也獲得飼養員譚爺爺的「開小灶」加伙食。

大運會期間，飼養員譚爺爺為大熊貓花花洗澡，網民紛紛表示洗完澡後的花花「白到發光」、「譚爺爺用爆炸鹽搓出來的」，調侃「頂流女明星一夜洗『白』」：

大運會期間，花花洗完澡後白到發光。（網圖）

畢竟要參加大運會，形象還是要有的



是不是還修了一下，感覺臉盤子的毛都沒那麼炸了



採訪：「你對熊貓一視同仁嘛？ 」譚爺爺：「當然，自己養的每個熊貓都很喜歡。」採訪：「那熊貓髒了怎麼辦？ 」譚爺爺：「別的熊貓用水呲，花花用毛巾擦。 」



洗白白更可愛了，想rua就是rua不到



哈哈哈哈哈大工程，爺爺連夜洗了好多隻豬豬



她是天生長不大，非常的聰明，天天準時上班，而且知道大家都是來看她的，會總是在那前台待著。



她真的很聰明 只是慢吞吞



國際女明星出鏡怎麼著還是得精緻一下的



頂流女明星一夜洗白



在第31屆世界大學生夏季運動會的宣傳片《新千里江山圖·活力四川》中，花花和譚爺爺亦有驚喜出鏡。短片中，譚爺爺用四川方言喊「花花，果賴（過來）！」 ，花花從竹林中圓滾滾跑來，與飼養員一起眺望城市景色。

花花在大運會宣傳片中的「出鏡」片段：

據介紹，成年熊貓有時看起來髒髒的，不是不愛乾淨，而是為了保持皮膚溫暖乾燥。 熊貓會分泌一種油脂，用來保護皮毛和皮膚。頻繁洗澡會破壞這種免疫機制而生病。 牠們平常會用爪子舌頭梳理雜毛來自行「洗澡」。只要健康可愛，「髒一點」也沒關係。

點圖睇更多花花萌相：

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據悉，第31屆世界大學生夏季運動會共設18個大項、269個小項，共吸引了來自113個國家和地區的6500名運動員參與，其中男子運動員3512人，女子運動員2988人。賽會49個場館的軟硬件條件全部達到國際比賽標準，其中新建場館13處，改造場館36處。在開幕式上，31只成都大運會吉祥物「蓉寶」和運動員們一起進場，營造輕鬆快樂的氛圍。