流浪狗跌落護校河中　高校師生｢放河水｣成功營救被讚｢最好的教育｣

《紅星新聞》報道，近日，西南科技大學校內有流浪狗不慎掉入「護校河」中，校方師生、後勤、保安等部門聯手嘗試多種方式營救無果，決定通過「放河水」的方式營救小狗。水位下降許多後，流浪小狗被順利救出，並獲得妥善安置。



事件發生後，有網民指校方做法「大動干戈」，不過更多網民稱讚校方「尊重生命、敬畏生命」的可貴精神，是值得點讚的「高校教育」。校方稍晚回應表示，「放河水」是可行方法，事先亦有聯絡相關部門協調，未造成影響。



11月9日，四川綿陽。這隻流浪小狗不慎掉入學校寬6米、長1.5米的護校河，河堤高約1米，對小狗來說難以爬出上岸，只能暫時游到河水內的一條涵管內避難。

被救出的狗狗。（紅星新聞）

發現被困小狗後，該校師生聯合安保、後勤等多個部門，嘗試了搭梯、撒網、餵食等多種方式，亦有許多志願者加入營救，甚至出動氣墊船，但始終沒能救出小狗。

在嘗試多種方法無果後，有志願者老師提出可以採用「放河水救狗」的方式得到支持，學校後勤部門與當地污水廠等相關部門聯絡並獲得允許，隨後放了2小時河水。

經過一夜的等待和守護，被困小狗走出涵管跳入接近乾涸的河道中，最終被保安用網兜打撈上岸。目前，流浪小狗已被校方妥善安置。

面對「放河水救狗」做法的爭議，現場一位志願者表示：「小狗也是一條生命，大家做不到視而不見」。校方保安表示，全力救助流浪小狗，是敬重生命的體現。亦有許多網民稱讚校方「尊重生命、敬畏生命」的可貴精神，指是「最好的高校教育」。

網民點睇：

尊重生命，敬畏生命，這確實是很好的生命教育。



這是一群有愛的師生和後勤保安人員



感動！



敬畏生命是人類的第一課



感覺牠會變成汪汪學長

