廣東一中學生疑被同學毆打成植物人　已列刑事案移交刑偵大隊處理

網傳廣東陽江陽春市有中學生被同學毆打成「植物人」。警方稱，此事已列為刑事案件。

12月7日，陽春市教育局通報稱，傷者已轉至廣州珠江醫院接受治療，市委、市政府成立專門工作組處理事件。



網民爆料稱，廣東陽江陽春市八甲中學學生廖某某被同學毆打成「植物人」。圖片顯示，一名少年躺在病床上，頭上被紗布包裹。據陽春市人民醫院的門診記錄、病歷等顯示，廖某某今年13歲，有「深昏迷」症狀，12月4日被診斷為腦疝、腦出血，擬收入ICU科備急診手術。12月6日下午，廖某某還未脫離危險。

廣東陽江陽春市八甲中學學生廖某某，疑被同學毆打成「植物人」。（縱覽新聞）

陽春市教育局一工作人員表示，該局已經介入處理，12月5日晚就有領導帶隊進駐到陽春市八甲中學調查，其他情況無法透露。八甲中學所屬的陽春市八甲派出所則稱，此事已列為刑事案件，案件已移交陽春市公安局刑偵大隊，正在依法處理，具體案情不便透露。

公開資料顯示，陽春市八甲中學是一所公辦鄉鎮初級中學，創辦於1958年，學校位於八甲鎮羅城村，距鎮中心2公里。

涉事學校為陽江陽春市八甲中學。（陽春融媒）

12月7日淩晨，陽春市教育局通報稱，12月4日上午約9時，八甲中學發生一宗學生被同學打傷事件，一名學生受傷送醫院救治。

經了解，該校八（3）班學生江某某與同班學生廖某某雙方口角，江某某把廖某某推到該班教室講台旁，在該班同學黃某某的協助下，江某某手持掃把棍敲打廖某某後腦部一下，後用拳頭快速打幾拳頭部。

該班其他同學隨後到教師辦公室向老師報告，該班任課老師立即到教室查問情況，看到廖某某被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話。校醫陪同八甲衛生院醫生送傷者到該衛生院醫治。當天上午約11時，傷者轉院至陽春市人民醫院醫治；12月5日，傷者轉院至廣州珠江醫院醫治。

通報稱，陽春市市委、市政府高度重視，迅速成立專門工作組，組織公安、教育、衛健以及八甲鎮等單位有序開展傷者醫治、事件調查、傷者家屬安撫等工作。目前，傷者正在廣州珠江醫院接受治療。