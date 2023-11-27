16歲少女慘遭狠父家暴虐待　僅因未考取重點大學　法院發保護令

11月27日，最高法發布一批反家庭暴力典型案例，其中一則提到，16歲女生因未考上985大學（內地重點大學，全國僅39所），遭父親家暴，向法院申請人身安全保護令。

案情中，女孩父親不讓女孩吃飽飯，冬天被迫沖冷水澡，還被限制與外界溝通交流。法院在收到申請後六小時內便作出「人身安全保護令」，但網民擔憂女孩父親「望女成鳳」的極端關切，難保不會再給女孩帶來傷害。



據案情揭露，16歲的吳某某在父母離婚後，一直跟隨父親生活。2022年第一次參加高考的吳某某，考取了一所非985大學，惟父親不滿意結果，便安排吳某某回校復讀，並要求必須考取985高校，同時自當年暑假開始就居家輔導吳某某功課，開學後也不讓其返校讀書。

2022年下半年，奶奶發現，女孩父親將吳某某的頭髮剪亂、不給吃飽飯，冬天還要求洗冷水澡，甚至不能與包括奶奶家人在內的外界交流。如有違反，就威脅吳某某不給戶口本、不協助她報名高考。

因與孩子父親反覆溝通無果，奶奶向當地婦聯尋求幫助，婦聯與法院、公安、社區及教育局立刻展開工作，赴現場調查查證。吳某某亦向法院申請人身安全保護令。

法院在收到申請後六小時內便作出人身安全保護令。法院審查認為，吳某某有遭受家庭暴力或面臨家庭暴力現實危險，其申請符合人身安全保護令的法定條件。裁定：一、禁止被申請人吳某對申請人吳某某實施家庭暴力；二、禁止被申請人吳某限制申請人吳某某人身自由、虐待申請人；三、禁止被申請人吳某剝奪申請人吳某某受教育的權利。

內地高考競爭激烈，「高考文化」不僅對學生本人，對父母甚至整個家庭來說都是舉足輕重的大事。不過案件中，女孩父親的作法仍遭到網民狠批，認為其「望女成鳳」太過極端是「窒息的愛」，即使女孩受到法庭保護，心靈及未來亦會受到傷害。

網民睇法：



還好奶奶是個明事理的人這個父親有精神病吧



學習上要求高，我能理解。將頭髮剪亂，不讓其吃飽飯，冬天讓其洗冷水澡，不能與外界交流，是哪門子教育方法？



這麼喜歡985 讓他爸自己去考吧



不是所有人都配當父母的



16歲高考已經很厲害了好嗎？身為父親你自己成績怎麼樣？不要把自己實現不了的惡意加在孩子身上

