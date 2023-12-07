浙江情趣用品公司推「53°醬香避孕套」　網民評價兩極：震碎三觀

貴州茅台與瑞幸咖啡早前聯名推出的「醬香拿鐵」取得空前成功，吸引消費者搶購，首日銷售額就突破1億元（人民幣，下同）。

眼見「醬香」產品如此受歡迎，有情趣用品公司就推出了「53° 醬香避孕套」，有網民直言「這也能醬香？」，認為大可不必，亦有人笑言期待將來會推出老干媽口味。



12月5日至7日，第87屆全國藥品交易會在廣州開幕，浙江七夕科技有限公司在展台展示和售賣「53° 醬香避孕套」。

產品信息顯示，該款產品是國內首款6D玻尿酸避孕套，零售價88元/盒，每盒有10個避孕套，製造材料為6D 玻尿酸、金屬鐵盒、泰國進口橡膠膠乳，並標明了「掌舵者的首選（醬香味）」。

該公司的工作人員介紹，最近「醬香」很受歡迎，公司根據流量思維設計了「53° 醬香避孕套」，但產品中沒有添加酒精，酒精味來源於酒精味香精。「53° 醬香避孕套」是12月5日在第 87 屆全國藥品交易會上推出，目前只在線下售賣。

浙江七夕科技有限公司主營工具避孕、一般個人工具用品、醫療器械，獲得廣東省藥品監督管理局行政許可。

「53° 醬香避孕套」引起不少網民討論，有人質疑是否「萬物皆可醬香」，並直言是重口味，「這個真是離譜了」、「震碎三觀」、「我能罵句神經病嗎」，有人則調侃稱「將來會不會有孜然味、五香味還有香辣味的出來」、「這玩意醬香味的，難道放嘴裏嚼嗎」、「廣告詞都想好了，有醬香，更持久」。