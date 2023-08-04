老牌雪糕被家長質疑形似避孕套　廠家：有國家專利，人的思想問題

一款名為「韓式泡泡」的雪糕在內地已銷售了20多年，是不少80、90後的童年記憶。惟近日，就有學生家長質疑它的乳膠包裝形似避孕套，雪糕生產商對此回應時直斥，「孩子懂得啥是避孕套啊？這是人的思想問題。」



綜合內媒報道，山西大同一名家長近日發布影片稱，孩子買回的一款「韓式泡泡」雪糕形似避孕套，需要剪開吸食，「這是個啥？」，該家長並認為這會對孩子造成誤導。

相關質疑隨即引發關注，但與之前家長投訴「毒教材」等事件不同的是，大部分網民今次都直斥家長想太多：

「快回到封建社會了。」

「這個雪糕好吃的！以前只覺得她像葫蘆。」

「孩子不會因為一個避孕套就變壞。但是性教育，真的需要普及和提前才是真的。」

「家長腦子有病，這玩意我二十年前就在賣了，而且為什麼你想到的不是氣球而是套？」

「中國應該加強性教育！不要談性色變！給未成年加強性教育知識！這樣以後才能更好保護自己。」

「以後自己孩子想吃什麼就自己做想看什麼動畫就自己拍這樣就沒人能『教壞』你孩子啦。」

「孩子沒見過啊孩子知道個屁，乾脆黃瓜，胡蘿蔔，香蕉，甚至杏鮑菇你都投訴禁了吧。」

「就算像避孕套又如何，避孕套也只是個計生用品。要正確認識避孕，不要談性色變，小孩子的性教育要從小抓起。這樣長大了才會好好保護自己。」



周四（3日），「韓式泡泡」雪糕生廠商工作人員對此回應指，「什麼避孕套啊？胡扯八道，這都是天然乳膠材質，是一個國家專利產品，奶嘴的膠度。」

工作人員續稱，上述產品已經售賣20多年了，並沒有孩子說是避孕套，「孩子懂得啥是避孕套啊？誤導什麽啊？是人誤導，這是人的思想問題。」