春晚吉祥物被質疑AI合成　官微澄清：一筆筆畫出　設計師頭都禿了

周三（6日），中央廣播電視總台2024龍年春晚吉祥物形象「龍辰辰」正式發布亮相，惟隨即遭到部分網民質疑為AI合成的。周四（7日）淩晨，央視春晚官方微博發文回應，強調「龍辰辰」真的是設計老師一筆筆畫出來的，「設計老師的頭禿了一塊又一塊......真的沒有糊弄大家」。



據官方介紹，「龍辰辰」以龍的本命漢字「辰」為名；以中華民族龍圖騰的代表性實物、出土於二里頭遺址的綠松石龍形器築龍面；取材首現「中國」二字的定源重器何尊，以雲雷紋烙印龍腹、以扉棱雕刻龍脊；以雲紋銅禁上展現古老失蠟法精湛工藝的浮雕透空雲紋畫龍眉、龍肩；唐鎏金走龍挺拔雄健的背脊，成為了「龍辰辰」昂首前行的龍鰭。其以中國傳統色之美，繪東方青龍的生氣盎然、剛健峭拔之姿，並飽含傳統文化中生肖龍的意蘊和美感，也展現著新時代中華民族昂揚向上的精氣神。

央視春晚補充道，「龍辰辰」的龍面源自中國考古博物館的綠松石龍形器，龍脊、龍腹來源於寶雞青銅器博物院的何尊，龍眉和龍肩源自河南博物院的雲紋銅禁，龍鰭靈感取自西安博物院的鎏金走龍，龍爪取自故宮博物院的九龍壁。

+ 1

不過「龍辰辰」甫一亮相就遭到部分網民質疑，認為其AI作圖痕跡明顯，例如龍爪的個數不一致，並稱「不妨點開PSD文件圖層看一下」。

對此，春晚官方微博發文回應，稱「龍辰辰」肯定有不完美的地方，但真的是設計老師一筆筆畫出來的，「從創意初期到現在，『龍辰辰』每一次『變身』都還歷歷在目。小編還記得第一稿裏，設計老師畫了好幾個不同的形態，大家也是在這樣一個深夜，在會議室集體投票才從各種形態里選中了現在這版。紋飾、色彩、龍面等等，每個細節的設計方案也改了一版又一版，設計老師的頭禿了一塊又一塊，最終有了今天大家看到的『龍辰辰』」。

官微最後指：「辰辰不完美，但真沒有糊弄大家，這次沒令大家滿意的地方，我們以後會更努力。」