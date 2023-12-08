遼寧2名「摸金校尉」自學成賊　村中清朝古墓盜取大量古董終被拘

遼寧新民兩名「摸金校尉」通過自學盜墓技能，累計盜挖10座古墓，從中盜取大量古董。目前，二人已被警方依法刑事拘留，案件正進一步進行中。



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近日，家住新民市的居民吳某報警，稱在自家田地中發現人為挖掘的土坑，現場周邊遺落數十塊古代城牆磚石和一些棺材板碎片等物品，疑似古墓被盜。

當地警方接報後，即時趕往現場調查，發現7處盜掘地點。經過文物考古部門評估，發現這是一座清代古墓。據居民反映，此處埋葬的應為其家族清代早期祖先。

由於清代古墓葬具有重要的歷史、藝術、科學價值，一旦被挖掘，完整度就會遭到嚴重破壞，歷史研究價值也將遭到損毀。於是，當地警方成立專案組，對案件展開偵破工作，最終成功鎖定史某某、王某某兩名男性疑犯，並成功將他們拘捕。

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據史某某和王某某交代，他們是自學盜墓技能，並製作了作案工具。通過向當地居民打探到的蛛絲馬迹，判定古墓方位並伺機作案。「剛開始總是無功而返，挖到1.5米左右深時，發現了破碎的棺材板，再向下挖，就是一具腐爛的屍骨，屍骨身下有1對金耳環和4根銀簪子。」

經過調查，二人累計盜挖古墓10座，盜取古錢幣84枚、四耳銅釜1個、銅鏡1個、碗具8個、銀器若干。目前，二人已被依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。