為追星爭執　警務人員竟恐嚇「人肉」網民　驚動警方、明星齊回應

為了追星可以不顧身份？近日，陝西西安閻良一名公安系統內的警務人員在與網民私信過程中發生爭執，結果情緒失控，竟然恐嚇對方，聲稱可以查到其個人資料等。周五（8日），閻良公安就此事發布情況通報，指女事主為24歲警務輔助人員張某，已解除勞動合同。



周四（7日）晚，一名網民發文稱，一名疑似警務人員通過微博私信威脅自己，聲稱可以查到自己的個人信息。據私信截圖顯示，一位網名為「別感動 999」的網民通過私信威脅，稱「不要讓我查到你的ID哦」、「我說能查到就能查到，還能查到你的開房記錄啥的」以及「查到啦」等。

據其他截圖顯示，「別感動 999」曾在2023年10月14日發布一條微博，展示警務人員的相關工作標識和證件信息，包括肩章、胸牌、胸扣等。其警務編號疑似為「FJ8233」。而在被網民質疑涉嫌利用公職身份「人肉」網民後，其還通過私信予以否認，稱自己不是公職人員。至於被「人肉」的網民則公開表示，其唯一訴求就是要求對方公開道歉。

周四晚8點29分，「別感動 999」發布微博進行道歉，稱不應該為莫不相識的互聯網明星強出頭，不應該私信素人網友威脅恐嚇等。不過隨後該微博內容已被刪除。

而事件引起輿論關注，網民紛紛聲援被威脅者，並對「別感動 999」的身份提出質疑。周五淩晨，被威脅的網民再次發聲，稱自己非常焦慮和惶恐，並且心情和狀態都不佳，以至於當日工作完全被耽誤，「希望能給本公民一個滿意合理的解決方式」。

周五深夜，閻良公安就此事發布情況通報稱，經查，該局警務輔助人員張某與某網民私信過程中發生爭執，導致情緒失控，為恐嚇對方，信口編造要查詢其個人信息。經進一步調查，其沒有接觸、查詢公民個人信息的條件和權限，也未發現其通過他人非法獲取公民個人信息情況。

閻良公安就此事發布情況通報。（閻良公安）

目前，該局已根據輔警管理工作規定解除張某勞動合同，並依法予以行政處罰。同時，給予張某原所在部門負直接管理責任的民警田某責令檢查，給予負有領導責任的毛某誡勉。

通報又稱，事件反映出隊伍中個別民輔警存在的特權思想，損害了公安機關形象，該局將以此為鑒，不斷強化民輔警隊伍教育管理和日常監督。目前，張某的微博ID已更換，微博內容也全部不可見。

值得一提的是，張某是內地男演員于適的粉絲。周四，于適工作室發布倡議書，呼籲粉絲文明上網，平和交流，堅決抵制網絡暴力和侵犯他人私隱的行為。