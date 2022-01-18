四川高中生將流浪貓狠扔湖中並大笑　網民憤而「人肉」校方回應

四川宜賓市第三中學兩名高中二年級男生近日被指虐貓，其將一隻小貓丟入水中並拍成片段，期間更哈哈大笑。片段經傳播後引起網民強烈批評，兩學生還因被「人肉」而承受巨大壓力。周一（17日），校方證實事件，並稱兩人已認識到錯誤，並通過社交媒體向公眾致歉，該校同時已安排團隊介入為學生進行心理疏導。



網傳片段顯示，一名男生先是將小貓放在湖邊的欄杆，之後舉起牠一下子就扔進湖中，幸而落水點離岸邊不遠，小貓很快就爬上岸逃走，而涉事者則發出陣陣笑聲。隨後，涉事學生的個人信息疑似暴露，其中把小貓丟到湖中的據指是宜賓三中高二的楊同學，負責拍片的則是其同學吳某某，網民並稱希望有三中的老師能給學校反映一下，「大冬天的，你把小貓丟在湖里面，還笑得那麼開心？真的太可怕」。

周一，宜賓三中相關負責人證實，兩名學生確實是該校高二學生且是同學，學校是片段曝光後才獲知情況，並立即進行了調查。據介紹，近年校內有大量無家可歸的流浪貓聚集，學生們經常買貓糧投餵，保安人員也會專門照顧牠們。而涉事學生稱，他們事前買了零食準備餵貓，未料投食期間，楊某某遭到一隻流浪貓抓傷，遂將其投入學校人工湖中，不過由於湖水很淺，小貓隨後爬上岸快速離去。

至於網傳片段確由吳某某拍攝並發佈，事後吳意識到行為不妥，很快已刪除。兩學生並向老師坦承錯誤及通過社交媒體向公眾致歉，惟仍被部分網友「人肉」搜索，面臨各種批評、騷擾和威脅，心理壓力特別大，至今無法正常上學。負責人表示，校方既要對學生的錯誤行為進行批評教育，又要關心他們的身心健康，保護其私隱和合法權益；學校的心理健康教師團隊已介入對兩學生進行心理干預，學生家屬也已請假作24小時陪同，以免發生其他意外情況。