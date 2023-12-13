西湖大學大一學生論文成功入選人工智能領域頂級學術會議NeurIPS

《澎湃新聞》報道，近日，一篇以西湖大學本科生為共同第一作者的論文，被人工智能領域頂級學術會議之一的神經信息處理系統大會（NeurIPS）錄用。



據介紹，本次學術會議中，西湖大學有9篇論文入院，分別為工學院的李子青實驗室、王東林實驗室和張嶽實驗室。其中，李子青實驗室博四學生夏俊和大二本科生張樂程同為第一作者的「理解和克服深度模型在分子屬性預測任務上的局限性」成功入選。以投稿時間計算，張樂程參與這項研究、撰寫論文時為大一學生。

研究團隊針對AI技術在輔助新藥發現，特別是在藥物分子屬性預測中，深度神經網絡AI不如傳統模型有效的問題，歷時三個多月研究找到癥結：分子有「活性懸崖」效應，分子結構細微的變化會導致很大的屬性差異，而先進的深度模型對這種細微的結構變化不敏感，並提出一種基於分子數據特征編碼的方式來解決問題。

西湖大學成立於2018年，自2022年招收首屆本科生。（官網圖片）

據悉，西湖大學2018年成立，校長為院士施一公，定位於「高起點、小而精」的新型研究型大學，2022年招收首屆本科生，張樂程是西湖大學首屆60名本科生之一。西湖大學的本科生在前兩年不分專業，學校為每名學生配備一名博導作為學術導師，導師和學生「雙向選擇」，張樂程選擇了人工智能講席教授、電氣電子工程師學會會員李子青。