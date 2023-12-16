南京女買手機要求送貨上門遭拒　快遞員竟稱「敢投訴就報復」

江蘇南京一名鄭姓女子日前在京東上購買了一部手機並要求配送，詎料遭到快遞員威脅，對方更稱若敢投訴，他就會報復。



鄭女表示，孩子在12月9日為她在京東平台上購買了一部手機，她於要求快遞員送貨上門，但遭對方拒絕。錄音顯示，當時快遞員稱「我就是不給你送，你敢投訴我就敢報復你，就這麽簡單」。鄭女不服，回稱「你怎麽報復我，你講」，這時對方竟稱「我報復的多了去了，不差你這一個」。

鄭女介紹，自己59歲，家住7樓，因建成時間較早，小區的單元樓沒有電梯，而她經常在網上購物，此前也曾有快遞員不肯送貨，「他們爬樓很辛苦，小東西我拿的動就去拿，但是大的我就麻煩他送一下」。她補充，京東後台分配的快遞員與實際配送的並非同一人，目前自己已報警，又指自己已多次投訴，但京東給出的賠償並沒有讓她感到滿意，「我要求賠償500塊錢」。

快遞員主頁。（九派新聞）

對此，京東客服回應表示，對中小件，快遞員都會送貨上門，但如果是家住七樓，且購買了大件物品，需要看商家是否購買了送貨上門服務。收費方面，大件物品是5樓以下都免費，超過5樓以上收費。

而警務站工作人員則表示，目前已對涉事快遞員進行批評教育，對方也認識到錯誤，承諾會合理合法處理事情；又指如果對方重犯，將會加重處罰。