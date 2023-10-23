雙十一購物節︱內地2023年快遞數量突破1000億件　較去年提早39天

今（23）日，據國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，一件從京東物流亞洲一號青島智能產業園區發出的波司登羽絨服，成為2023年全國第1000億件快遞。



據悉，這「第1000億件」快遞的客戶是來自青島的劉女士，快遞僅用6小時便送到她手中。劉女士表示，天氣漸冷，想給孩子買件國產羽絨服，「上班前下單，中午就到了，一如既往的快」。送出「第1000億件」快遞的快遞員孫強則表示：「非常幸運能夠完成今年第1000億單配送，非常光榮能夠作為一份子參與並見證整個快遞行業的高質量發展」。

快遞員將第1000億件快遞送到青島劉女士手中。（中國郵政快遞報）

據國家郵政局數據顯示，這已是自2021年起，中國快遞年業務量連續第三年突破千億件級別，今年較去年提前39天到來，進一步彰顯市場的旺盛需求和快遞行業的高質量發展。

青島亞一園區。（中國郵政快遞報）

據悉，此次第1000億件快遞誕生恰逢京東雙十一購物節開啟首日，快遞誕生地青島亞一園區是京東物流在全國投用的數十座大型智能物流產業園之一。京東雙十一購物節前夕，青島亞一自動化分揀中心完成升級改造，自動化分揀性能和產能大幅提升，包裹的進出最快只需十幾分鐘，效率能達到人工分揀的5倍以上。