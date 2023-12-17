台灣前美女警性感拍片宣傳反詐騙　脫下制服當國際選美小姐

網紅正妹李芷儀曾是台中女警，褪下制服投身選美，多次代表台灣參加國際賽事，最近獲邀拍攝反詐騙短片，露香肩美腿呼籲民眾網絡交友勿交付錢財，吸引許多網友分享。



台中豐原分局這次與曾任警職的國際選美小姐李芷儀合作，以「假交友詐騙」為主題，以情境劇方式帶入，提醒民眾當心受騙，而李芷儀所養的比利時狼犬「洛洛」也同框入鏡，帥氣程度直逼警犬。

網紅李芷儀曾是女警，多次代表台灣參加國際選美賽事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李芷儀出身跆拳道世家，是黑帶五段高手，曾任職台中市警察局警員，身材姣好、口才清晰的她褪下女警制服投身國際選美，曾為「2019、2020亞洲小姐、2023世界自由小姐台灣國家代表選手」，明年1月將前往馬來西亞參加「2024亞洲超模大賽」，也是明年3月「2024亞洲小姐」的代表選手，為台灣爭光戰果豐碩。

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反詐騙宣導影片中，李芷儀穿搭全白兩截式小可愛與熱褲，抱著玉兔娃娃呼籲民眾網絡交友要注意，切忌匯款或面交財產給網友，多一分警覺守住荷包，如遇疑似詐騙情形，記得保持冷靜、小心查證、撥打反詐騙專線。

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