上海舒適堡多間門店無預警停業　員工被拖糧、會員求退款

上海多間舒適堡門店近日突然關閉，更有員工被拖欠工資，引起關注。舒適堡總部的一名負責人表示，受到疫情影響，多間門店營運出現困難，目前正在籌措資金，想辦法補上拖欠員工的工資。



報道指，位於浦東新大陸廣場的舒適堡門店已經停止營業，其大門緊鎖、店內一片漆黑。據商場物業張貼的告示顯示，該店嚴重拖欠租金、物業費，數額高達數百萬，即使法院介入調解也未有執行，故停止了相關服務。

事件並非孤例，事實上，舒適堡天山路巴黎春天店、海外灘店、嘉定萬達廣場店等多家上海的門店近期接連停營，不少網民反映，許多門店的店員在倒閉前不久還在群組發布廣告，推薦會員繼續充值辦卡，而門店關停後的退款流程更是舉步維艱，有會員直言對此不指望，「不會有太大的希望，要麽就扣你百分之多少，答應了以後再說走流程，什麽時候能走完流程拿到錢也不知道」。

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而目前仍處於營業狀態的舒適堡美羅城店，報道指，不少前來健身的會員都來自其他門店，因為所屬門店關門後才不得不到這運動。然而，有熟客透露，最近門店工作人員數量銳減，更衣室的垃圾桶，垃圾堆積如山也沒人收拾，因員工收不到錢，相信離停業也不遠了，「你反正有一天來一天，關也沒辦法的」。

在位於淮海中路上的舒適堡公司總部，除了前來辦理退款項目的消費者外，也有要求解決欠薪的員工。有員工透露，問題在今年開始集中爆發，公司在沒有任何通知下就無故拖欠工資，即使發也不是按照合約的金額正常發放。而根據網傳的一份12月11日舒適堡告員工通知書顯示，公司稱健身行業發展遇到較大危機，疊加各種突發的客觀困難，給正常運營造成了巨大壓力，幾個月未能正常發放工資。公司決定，於12月11日先行統一向每位員工發放2000元。

對此，舒適堡總部的一位負責人表示，受到疫情影響，多家門店的營運出現困難，目前正在籌措資金，補上拖欠員工的工資並盡可能地滿足客戶的退款訴求。工作人員又表示，明年緩解了之後，可能陸續發放工資，再把後續的一些會員的退款解決，「慢慢來，老板也在努力當中」。另天眼查數據顯示，上海舒適堡健身美容中心有限公司被確認有失信行為，有履行能力而拒不履行生效法律文書確定的義務。