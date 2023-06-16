陝西漢在押期間遭人蹬踹致殘　公安局拖欠醫藥費致喪治療癱睡賓館

2020年8月，陝西商洛市55歲男子方䘵華被羈押在商南縣看守所，「放風」期間，他因私怨被看守所被在押人員蹬踹致殘，重傷二級、傷殘五級，因頸脊髓損傷導致高位截癱的他，如今只能終日在床上，且愁於後續治療和醫藥費。據他估算，從受傷至今，醫藥費等費用已超過200萬元（人民幣．下同）。據了解，這些費用此前一直由商南縣公安局支付，但後來開始欠費。周三（14日），方䘵華更透露，由於拖欠數萬元醫藥費，醫院對他停止用藥，目前他已在北京的賓館住了一個多月，未能得到後續治療。



2020年8月12日，方䘵華正因涉嫌濫伐林木被羈押在商南縣看守所，詎料「放風」期間，他被同監室在押人員趙某輝蹬踹一腳後倒地，「當時我的頭一暈，好像有尿褲子的感覺，後來就啥都不知道了」。據當局通報，事緣方祿華打噴嚏時，唾液飛濺到趙男臉上，雙方發生言語爭執，隨後趙趁方在放風場端盆接水之際，突然從後面朝其腰部蹬踹一腳，致方的頭部撞上放風場牆壁後身體倒地。2021年6月，因犯故意傷害罪，趙被判處有期徒刑6年。

受傷後，過了兩日兩夜，方䘵華才在醫院甦醒過來，當時他能說話，意識清楚，但眼睛卻看不見，脖子以下毫無感覺。經西安市紅會醫院診斷，方䘵華頸脊髓損傷並高位截癱、頸椎管狹窄、創傷性顱腦損傷、右側顴骨骨折、雙眼球鈍挫傷；經商洛精誠法醫司法鑑定所鑑定，方䘵華的損傷程度屬重傷二級，傷殘等級為五級。

就這樣，方䘵華開始在陝西、北京等地醫院之間輾轉，與傷痛抗爭成為生活的主旋律。

雖然經過頸椎部位和顴骨部位的兩次手術之後，方䘵華的眼睛逐漸恢復視力，身體狀況好轉起來。然而，治療半年後，在陝西省康復醫院住院期間，商南縣公安局一名領導前來詢問他的用藥情況，結果第二天，醫院就停止用藥了，沒多久方的身體就開始退步，狀態每況愈下。

2022年3月，方䘵華入住西安仲德骨科醫院，接受第三次手術，術後第三天就可以下床，半個月後甚至可以外出行走，最好的時候一天走了5公里路，令他看到了身體全面康復的希望。但好景不長，兩個月後，其身體又開始轉差，當年6月起再也無法下床行走。

巨額的醫藥費用，成為方䘵華面前的一座大山。他介紹，醫藥費用、護工工資都是商南縣公安局付的，他對此心存感激。可是，到了2022年8月，由於治療效果不好，醫生建議轉院，但他與商南縣公安局工作人員就是否轉院等問題產生分歧。

當年8月23日，他坐輪椅準備出院吃飯時，被商南縣公安局工作人員攔住，爭執期間，一名萬姓協警竟對毆打了他，把他拖到地上，再用拳頭朝頭部、臉上、嘴上打了好幾拳。之後，方的上下六顆門牙出現鬆動，到現在還不敢咬東西，有時候還出血。

據西安市公安局碑林分局興慶路派出所出具的報警回執顯示，當年9月方䘵華「不要求公安機關處理」，但申請出具出警回執。

同年底，有感身體狀況越來越差的方䘵華讓律師與商南縣公安局反覆溝通，之後終於得以赴北京治療，並在今年3月住進北京的宣武醫院，進行了手術，隨後再轉到北京瑞安康復醫院，商南縣公安局工作人員向兩家醫院交過共9萬元醫藥費。

可是，由於醫藥費等問題，方䘵華已被停止治療一個多月，護工的工資也自去年11月起被拖欠。現時，方䘵華只能躺在賓館的床上，背部靠著海綿墊才能側臥，日常的吃喝、如廁全需靠人幫忙。更甚的是，由於身體退步太大了，他的腿腳麻木僵硬，肩膀和手臂疼痛難受，甚至頭髮也是碰一下都痛。

由於醫藥費等問題，方䘵華已被停止治療一個多月，只能躺在賓館的床上。（澎湃新聞）

5月底，方䘵華向有關部門寄去投訴材料，反映自己無法得到後續治療等問題。周三，他透露商南縣公安局黨委委員朱紹峰、商南縣看守所所長朱盛如曾到北京找他，但並未明確回應醫藥費、護工工資以及後續治療等問題。

對於事件，律師認為，看守所應該保障在押人員的安全，方䘵華被傷害致殘一案，看守所或作為其上級部門的公安局，如果存在監管不力、失職或過錯等行為，就應承擔相應的侵權責任。根據民法典相關規定，看守所方面涉及的侵權責任是一種「補充責任」。

就賠償問題，律師指，直接責任人是動手傷人的第三人，首先應由他承擔賠償等民事責任，但如果他不能賠償，由未能盡到安全保障義務的看守所方面承擔補充責任，之後看守所方面可再向直接責任人追償。