為慳3千慘中伏　男子東南亞旅遊3度被賣詐騙園區　雙親斥百萬救人

湖北襄陽一名26歲張姓男子3年前計劃到東南亞某國旅遊，詎料遇上網絡旅遊消費陷阱。當時他在網上看中一個比旅行社便宜3000元（人民幣．下同），且有「豪華遊艇」接送的項目，遂報名參加，結果剛下飛機就被導遊賣進電詐窩點，期間慘遭電擊等酷刑虐待，最終家人需斥資上百萬元才將人救出。12月16日，張男就這段非人經歷娓娓道來，並忠告：「出國旅遊一定要找正規旅行社，千萬不能貪圖小便宜！」



談起這段往事，張男猶有猶有餘悸。（極目新聞）

事件要從2019年11月說起，當時張男計劃去東南亞某國旅遊，詢問當地旅行社後得知一般報價7000多元，但他隨手在網上一查，發現一個只需要4500元且有「豪華遊艇」接送的行程，心動的他遂立即聯繫客服，約定在武漢天河機場碰面。

抵達目的地後，一輛客貨車前來以接去酒店休息為由將張男接走，可是車最終開進了一家園區，張男還沒反應過來就被告知自己成為了「員工」，且手機、身份證和護照等都被收走。之後，兩名身高約兩米的大漢帶他到一名「組長」面前學習博彩知識，察覺有異的張男還沒反抗，就被這些持槍的「內保」踹翻。

張男佯裝答應，可是業績一直不好，每天都得挨電擊，胳膊、大腿、腰腹部都有燒焦的疤痕。過了半年，眼見情況沒有好轉，「組長」便跟張男說，只要交11萬元，包括接送費、住宿費、餐飲費等等，就放他回去，後者無奈之下只好聯繫父母。

萬萬沒想到的是，交了錢的張男不但未能如願回國，反而被賣到了另一間公司，被安排從事「養微信」的工作。所謂「養微信」，即是提升微信號的活躍度，讓這個號像是正常使用，不會被認為是沒有人使用的僵屍號而遭查封。隨後，公司給他發了20個手機，綁定20個微信號，要求他每天使用它們互相聊天，發微信，刷朋友圈。公司稱「養死一個微信，扣罰1萬元」，而張男每月總會被查封幾個，不但要賠償，還得挨一頓毒打。

就這樣，日子一點一點過去，父母先後轉帳100多萬元，家裏積蓄都被掏空。而這時公司竟登錄張男的個人微信號，向他的親朋好友四處騙錢，令張忍無可忍，想上前理論，結果被一名「內保」用滅火器砸頭，當場不省人事。

張男傷重入院。（極目新聞）

被送到醫院後，好心的醫生幫張男聯繫上張的父母，為他打去了住院費和一些生活費；使館也準備著幫助他回國，並讓他去移民局申請補辦護照。可倒楣的張男又一次落入圈套，當時心急如焚的他誤信一家聲稱3天就能辦好護照的「代辦」公司，結果又被送到第三家公司。

不幸中的萬幸是，由於「新人」太多，公司還沒有新手機可發，仍能保留個人手機的張男於是輾轉聯繫到當地的一家反綁架組織，後者迅速報警，最終第三家公司有300多人獲成功解救。

2022年10月，經過當地警方、移民局和大使館等多方努力，張男終於回國。本來張男回國後不願出門，和過去的親朋好友也很少聯絡，想漸淡忘這段慘不忍睹的日子。不過今年12月14日，在一宗電詐案中，江蘇鹽城警方發現張男曾在第一家公司被迫參與博彩詐騙的證據，於是請求襄城警方協助，也令這段羞於啟齒的過去浮出水面。劫後重生的張男強調，自己再也不會貪圖小便宜，今後必定規規矩矩做人，踏踏實實做事。