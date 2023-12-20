廣州地鐵上睇「無聲謎片」遭警帶走　律師：不外放聲音也違法

一名男子在廣州地鐵車廂用手機觀看「不雅影片」，目擊者稱其被帶走，廣州地鐵警方介入調查。廣州地鐵工作人員指出，搭乘地鐵期間不應該這麼做。縱然有網民抱屈，認為男子沒播放聲音也沒影響到別人，但律師介紹道，男子在地鐵車廂內即公共場合觀看不雅影片，不論外放聲音與否，均是違法的。



綜合《頭條新聞》、《廣東新聞廣播》等內媒報道，事發廣州地鐵二號線昌崗站，目擊者張先生拍下男子看手機的畫面，顯示這名身穿淺黃色上衣的男子站在張先生前面低頭觀看手機播放的影片，男子戴著口罩，聚精會神地觀看，全然不顧及車廂內其他乘客的感受，「當時看到的應該不只我一個」。

張先生確定男子觀看的是「不雅影片」，「我看他沒戴耳機，確實沒有（外放）聲音，但有（播放）畫面出來，在公共場所這應該是違法了吧。已經交給警方處理了，我看到地鐵工作人員把他拉出來，交由輔警再交給民警處理。」

據《澎湃新聞》報道，廣州地鐵工作人員對此表示，「地鐵乘坐當中不應該這麼做。」 對於涉案男子的行為，警方表示其行為涉嫌違反《治安管理處罰法》，「違法要看達到什麼程度，怎麼處理，可能會罰款，批評教育等幾種情況。」

「因為在公共場合觀看不雅影片，具有一定的傳播性，具有一定的社會危害性。」知名公益律師趙良善認為，男子在地鐵車廂內即公共場合觀看不雅影片，不論外放聲音與否，均是違法的。