廣州男地鐵被小孩撞到　與家長口角持刀傷人　涉案刀具不受管制？

12月9日晚，網傳廣州地鐵9號線發生持刀傷人事件，有小孩一直哭喊叫「爸爸，爸爸」。

12月10日，廣州市公安局公共交通分局通報稱，19歲的劉某因被48歲張某的小孩撞到，雙方發生口角繼而動武。張某受輕傷已送院治療，劉某被警方刑事拘留。



網傳消息稱，兩名成年男子在地鐵車廂中扭打，白衣男子身上多處血漬，黑衣男子手持一把小刀。旁邊有一名小孩一直哭著大喊「爸爸，爸爸」，其中一名扭打的男子說「保護小孩子」，隨後有工作人員上前將小孩帶離。

廣州市公安局公交分局工作人員稱，事件中未造成人員死亡，持刀男子的刀具是一把小水果刀，不屬於管制刀具。

廣州市公安局公共交通分局通報稱，事發於12月9日晚上7時25分許，廣州地鐵9號線開往飛鵝嶺站方向的列車上發生一宗傷害案件。

通報稱，19歲男子劉某因被48歲男子張某的小孩在車廂內嬉戲期間撞到，與張某發生口角，後持隨身攜帶的小刀（刀刃長6.5厘米，塑料刀柄）傷害張某。

警方接報後立即派員到場處置，當場控制劉某。張某及時被送往醫院治療，經法醫初步鑒定已達輕傷。目前，劉某已被警方依法予以刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

涉案刀具不在管制範圍內？

廣州地鐵有關負責人表示，涉案刀具是一把小刀，不在地鐵安檢管制範圍內，管制標準是全國統一。

廣州市政府官網資料顯示，廣州市城市軌道交通禁止乘客攜帶的管制刀具，包括匕首、三棱刀（包括機械加工用的三棱刮刀）、帶有自鎖裝置的彈簧刀、符合《管制刀具認定標準》的單（雙）刃刀及其他刀具。

另外，根據反恐怖防範管理有關規定，非管制類的生活、生產類刀器具：凡刀刃部分在15厘米以上的水果刀、餐刀、剪刀、工藝刀、工具刀、陶瓷刀等，以及刀刃部分超過20厘米的菜刀，都不允許帶進地鐵站。