南京地鐵驚現「老鼠」四處亂跑玩轉車廂 乘客「暖心」反應惹熱議
撰文：中天新聞網
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大陸地鐵出現奇特的乘客，一隻小黑鼠在南京地鐵車廂內跑來跑去，沒想到乘客各個超淡定，還抬腿讓給牠過。
據《澎湃新聞》報導，江蘇南京有網友在６日發布影片，表示在地鐵一號線出現了一隻小老鼠，不斷在車廂內跑來跑去。
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只見在車廂中果真有個黑色的身影，拖著長長的尾巴，在地面上亂竄。
一般人看到這景象，應該尖叫逃跑了。但據目擊者形容，這個車廂的乘客似乎早就見怪不怪，動也不動，其中一人瞧見小黑鼠經過自己腳下，甚至還抬腿禮讓牠通過。
消息一出網友議論紛紛，表示「大家都好淡定，要我會蹭的一下站起來，然後逃到別的車廂」、「一看就知道是C57小黑鼠，估計是藥科大或南醫大逃出來的」、「大家不要慌，這是公司請的地鐵新保安」、「牠買票了嗎」。
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有網友由小黑鼠外型猜測，是實驗室溜出的。
地鐵工作人員面對媒體詢問，表示有收到乘客通報，已經請專業滅鼠團體去處理了。另外還特別解釋，即便是實驗鼠也不能被帶進站，真的不知道為何有老鼠在地鐵內亂竄。
有目擊者表示，最後看到老鼠掉到縫隙裡，逃逸無蹤。
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